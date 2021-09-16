編按：美國拜登總統上任8個月來，中美雙方透過對話處理大國關係之實踐，進展乏善可陳。兩強關係的僵局，自然直接影響台灣未來對美及兩岸政策方向，實不可不察。鑒此，本報系第12度與中華戰略暨兵棋研究協會合作，邀請學者專家，模擬推演中美高層接續對話之可能發展，以為早期預警並未雨綢繆。

美國拜登總統今年1月20 日就職兩周後，我們立即舉辦「2021 中美重開機」政軍兵推，以期探索在經歷川普總統任內漸趨緊張的中美戰略對抗，雙邊關係有無新的轉圜。當時的結論之一，與半年來中美交鋒的實際狀況對照，竟然極為吻合：北京相當堅持美國必須先「改正錯誤」，雙邊交往才能回到正常軌道。

中美今年3月18 日在阿拉斯加的國安高層官員第1次會談，即有「中國人不吃這一套」等令人驚訝的針鋒相對；及至7月26日美國副國務卿雪蔓赴天津的第2次會談，中共外長王毅與副外長謝鋒提出「三條底線」與「兩份清單」，要求美方針對「糾錯」並「關切重點個案」先予回應。

在拜登總統最為關切的氣候變遷問題上，政治輩分甚高的氣候大使凱瑞4月14日赴上海以及9/1日赴天津，均只能透過視訊與中共高層洽談。而在經貿議題上，美國貿易談判代表戴琦以及財政部長葉倫，分別在5月與6月與大陸副總理劉鶴的通話，也都不得要領。

此次以中美第三次高層對話做為兵棋推演主題的構思，在雪蔓副國務卿往訪天津之後即已開始，期間也經歷美國自阿富汗倉促撤軍，塔利班重掌政權；美國政府在國際社會信譽嚴重受到打擊，國內政治壓力增高，進而在對外關係尋求突破，並且安撫並穩定同盟關係。

美國拜登總統9月9日與中共領導人習近平第2次通話，更使得兩人是否可能藉10 月30日在義大利羅馬實體召開G20集團峰會，舉行首度「拜習峰會」，恰好成為此次兵推前的即時場景。

兵推之想定設計，假設美國政府內部透過研議，在阿富汗撤軍告一段落之後，決定針對當前與中國大陸緊張關係，透過降溫溝通改善對峙狀態。北京亦有意願趁此時機，重新展開與華盛頓互動關係。經多次協調，議定由雙方國安團隊官員，進行兩國第三次高層對話。

本次推演採取高度「自由統裁」原則，管制組刻意減少特別狀況誘導，結果發現此次兵推若干特色：一、雙方均聚焦在中方所提「兩份清單」之攻防，較無選擇新議題來移轉焦點的談判策略。二、中方攻勢較多，立場較硬，美方則誠意頗高，姿態和善。三、在推演之中後階段，中美對於兩國經貿議題交涉的比重增加。四、美方在談判過程中，並未利用台灣議題或美台關係做為籌碼。五、中美雙方並未就兩國元首在G20會面，做出定論。

我們誠摯邀請讀者們關注後續7篇系列報導，觀察專家們在本次兵棋推演中的精彩且專業的心得，體會未來數月之中美關係演變。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會理事長）