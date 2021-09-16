2008年國民黨執政後，總統馬英九幾次說過：「九二共識對我們而言，指的就是『一個中國、各自表述』」；「一中指的就是中華民國，沒有第二種解釋」。對於「沒有第二種解釋」的講法，大陸頗有意見。

大陸官員說：「如果我們也說一中就是中華人民共和國，沒有第二種解釋，那雙方不就弄僵了？彼此都沒有轉圜的餘地。」大陸希望兩岸基於對等原則，雙方語言都可以留下一些可以各自解釋的空間。

大陸哪裡需要強調「一中就是中華人民共和國」？全世界提到中國，講的多是中華人民共和國；在台灣，年輕世代與綠營支持者也是。中共在國際上打壓中華民國，連奧會也不能用國旗；在台灣，民進黨主席蔡英文說中華民國是流亡政府，共產黨和民進黨聯手讓中華民國不見了。中華民國與中華人民共和國目前的立足點不平等，中國大陸無須強調一中就是中華人民共和國，但處境弱勢的台灣就必須強調一中是中華民國，才是真正的對等原則。馬英九的「一中就是中華民國」，是面對大陸時台灣應堅持的立場。中華民國政府與大陸交手，必須盡量彰顯我方的官方身分，呈現中華民國政府存在的客觀事實。

馬政府時期曾有某部會首長赴大陸參與會議，當時陸委會建議他必須以官方身分與會，該首長也承諾會遵守對等原則，但到了大陸後情況就變了。該首長與大陸的機關首長共同主持會議，兩人的名牌上都沒有官銜，只各自掛著民間團體的榮譽頭銜。這安排表面上看起來對等，但違背我方必須彰顯官方身分的立場。

慶祝中華民國建國100年時，國立故宮博物院舉辦活動，故宮院長親自主持，有大陸官員出席，故宮的活動看板上就不放「中華民國100」的標誌，只因為上面有國旗圖樣。故宮的解釋是，大陸貴賓出席故宮活動，並沒帶他們的國旗出席，為了對等，故宮也不放中華民國國旗，以免貴賓看了不舒服。這樣的態度，若是民間、學術單位，為了相互友好互留餘地，那沒關係。但若是政府單位正式官方身分出席，恐怕就要小心些。

中華民國政務首長，不管到哪裡，身分只有一個，就是部長或主委或院長，當陸方刻意貶抑我官方身分時，不該接受。馬政府時，多數政務首長嚴守紀律，卻還是有上述例子，個案極少，但屈己從人，確實不當，違反總統馬英九宣示的立場。

兩岸交手，我方應該盡量彰顯官方身分，但是孫文學校校長張亞中提議的《兩岸和平發展基礎協定草案》，兩岸簽約主體的頭銜分別是「北京中國之政府代表」、「台北中國之政府代表」，看似對等，但「中華民國」不見了。國際現實，「中國」兩字的代表權幾乎為中華人民共和國所壟斷，「台北中國」四個字，只會被世界理解中華人民共和國下的台北政府，無法彰顯中華民國，張亞中的提議自我貶抑。

馬政府時代，已達成陸委會主委與國台辦主任互訪，相互承認對方機關。馬英九以總統身分出席馬習會，在新加坡的國際記者會，桌牌印有國旗，職稱為總統，這些既有成果不能倒退。

兩岸政治爭議，關鍵在於對岸不承認中華民國，我方不承認中華人民共和國，因此兩岸往來，要完全符合我方意旨很難，只能盡量協商、爭取，日後兩岸再恢復互動時，應該在馬政府已創下的基礎上，官方與官方互動。但張亞中的主張，沒有前進，只有倒退，抹殺了馬政府創下的先例。

兩岸和平協議，真正重點在兩岸的政治定位，大陸如何看待中華民國，以及台灣如何看待中華人民共和國，政治定位沒共識，就不可能有真正的和平協議。屈從大陸政治立場的和平協議，只是投降協議，不可能獲得台灣民意支持。

如果要進行兩岸和平協議的談判，就得要凸顯中華民國的存在事實，起手式絕對不能是「台北中國」。陸委會與國台辦都曾以官方機關身分往來了，任何兩岸之間的政治性商談，就應該以此為起點，我方代表的身分，至少應該是陸委會官員，我方的協商團隊，至少應該是陸委會以機關名義領隊。

兩岸的政治定位，不可能只是某個專家學者的聰明創見，就一舉解決了兩岸政治爭議，一定要有厚實的民意基礎，否則協議也只是廢紙。兩岸政治定位，需要藉著兩岸官方互動與磨合，彼此逐漸摸索出對應方式。馬政府時期，透過制度化協商，簽署23項協議，兩岸建立機關對機關的聯繫機制，中華民國政府存在的事實，呈現在協議聯繫機制裡，兩岸互不否認治權，循序漸進、逐步累積良善互動。讓中華民國消失的兩岸和平協議，無法帶來穩健的兩岸關係；恢復機關對機關的制度化協商，才是通往台海和平的務實可行路線。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

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