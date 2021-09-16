民進黨立委和行政院證實，莫德納疫苗108萬劑和AZ疫苗64萬劑將於17日抵台；10月底之前，莫德納累計可望到貨400萬劑。對此，行政院長蘇貞昌表示，若加上前述108萬和64萬劑疫苗，今年總到貨量1730萬劑，已遠遠超過他之前在立法院報告的目標。

蘇貞昌今年6月8日在立法院臨時會報告時，曾經承諾8月底會有1000萬劑疫苗到位，當時相信的人不多；而後隨著國外友人致贈的疫苗接連送到，蘇貞昌在8月15日時就曾經宣稱1000萬劑疫苗「提前達標而且還超過！」不過，當時前民進黨立委郭正亮就嗆蘇貞昌「臉皮真厚」，因為所謂疫苗數量超標的1038萬劑裡，530萬劑是美國和日本捐贈的，蔡政府自購的疫苗才占37%。

同樣地，蘇貞昌喜不自勝的1730萬劑疫苗裡，國外加民間捐贈的疫苗共819.4萬劑，蔡政府自購的疫苗是883.6萬劑，並沒有到1000萬劑。在這種情況下，就像郭正亮說的，蘇揆怎麼好意思如此志得意滿？更何況，目前已完成第1劑莫德納疫苗接種、正在等待第2劑的民眾逾340萬人，其中，必須在9月底前打完莫德納第2劑的民眾則有240餘萬人，因此即使17日將會有108萬劑莫德納疫苗到台灣，也不夠分配，無法完全緩解莫德納荒，遑論另有60萬忠誠莫粉，更是連第1劑都還沒有打到，疫苗不足的問題依然嚴重。

事實上，從6月到現在，疫情有了很大的變化，各國紛紛加大疫苗採購量，甚至已有多個國家接種第3劑疫苗，在Delta變種病毒已入侵台灣社區之下，蘇揆怎麼可以還以1000萬劑疫苗作為目標？數量不到台灣人口數的50%，如此落後遲鈍的防疫作為，又有什麼好沾沾自喜的？

談到疫苗，蘇貞昌最近真是幹話連發，荒謬的程度教人難以置信。日前他在受訪時表示，台灣不是疫苗孤兒，政府都有努力超前部署，幫國人同胞爭取到「相當多」的疫苗，因此台灣才能有「這麼快和這麼高的疫苗覆蓋率。」蘇貞昌的這番話讓人有不知今夕何夕的感慨。

事實擺在眼前，蔡政府疫苗自購率不到5成，且隨著未來民間採購的BNT持續到貨，官方採購率還會一路往下，哪來「相當多」的疫苗？蘇揆還真敢講！

至於疫苗覆蓋率「既快且高」，更是吹牛不打草稿。目前國人疫苗第1劑的接種率為48.97%、第2劑是5.22%。國際在計算疫苗覆蓋率時是以施打2劑疫苗的比率為標準，因此台灣的疫苗覆蓋率是5%左右。根據牛津大學的最新統計顯示，新加坡疫苗的覆蓋率是79%、中國大陸69%、不丹63%、柬埔寨59%、馬來西亞55%、日本52%、香港52%、斯里蘭卡49%、澳門46%、南韓40%、寮國26%、尼泊爾18%、泰國18%、印尼16%、菲律賓16%、印度13%、越南5.8%，台灣是其中比率最低者。套句網路用語，請問蘇貞昌是用哪一隻眼睛看到台灣的疫苗覆蓋率是既快且高？

防疫靠欺騙，既不道德且不負責任，拜託蘇貞昌要務實一點，那套大內宣對頑強的病毒是不管用的。（作者為作家）