拜登今天宣佈與英國和澳大利亞成立一個新的三方工作小組，目的是使三國能夠更容易地共享人工智能、網絡、量子、水下系統和遠程打擊能力等關鍵技術領域的信息，包括更容易地採購核動力潛艇。三國將在未來18個月內確定如何以最好的方式來提供核動力潛艇。

美國過去只與英國分享這類技術裝備，而且澳大利亞目前還沒有運行核動力潛艇所需的裂變材料，因此三國還需要討論核材料轉讓問題，而澳大利亞此前也已保證不對美國提供的核材料進行濃縮加工。雖然三國沒有在協議中提到「中國」，但美國官員稱這是西方國家應對中國在軍事和技術領域崛起的又一項努力。

此外，這項三邊協議的簽訂，其實還搶走了法國人的生意。澳大利亞在多年前就已經和法國簽訂了合同，要花900億美元購買12艘法國海軍集團製造的核動力潛艇，但澳政府在設計修改和成本上升等問題上一直爭論不休。而這次美英澳協議簽署後，澳大利亞準備取消與法國的合同，改為向美國購買核動力潛艇，由英國提供協助。

(本文來源《海外看世界》「華府圈內」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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