基隆和九份，兩座相望的悲情城市。

在不同的時期走訪了這兩座城，基隆是海港，九份是山城，兩地風格迥然不同，硬要挑一個兩地的共同點就是潮濕多雨。

一周前，從基隆港眺望遠處嵌在山腰裡隱約密佈的紅房子山城，還在懷疑是否是九份。直到一周後，從九份山上俯瞰到基隆外海的船隻，才確定我此刻處於上次所看到的地點。

兩地隔基隆海相望，山城華燈初上，潮水沖刷海岸，日日夜夜，年復一年。

最初想去兩座城的意念都起源於侯導侯孝賢，基隆有《千禧曼波》的中山陸橋，九份有《悲情城市》的山城。說起侯孝賢，記得一四年發過一條關於最好的時光的說說，一位好友問我「是看過侯孝賢電影的感慨嗎？」就此，開啟了我對這位導演的認識。

每週三有一段空檔時間在台大，前段時間的空擋我就在台大圖書館讀台灣史，持續了四五周，前不久終於看完。

其實看了台灣歷史，很心疼這個小島。這座島嶼，很容易和悲情二字掛鉤起來，在《悲情城市》拍攝之前，台灣島上本地人的命運，從來沒有能夠掌握在自己手中。從西班牙人，到荷蘭人，到清政府，再到日本、國民黨的統治。不外乎，只是一個又一個統治者的更替。似乎每一次更迭都是台灣命運的一次新的開始，卻往往都是一段悲情的開始。

說實話，我一直很難看懂侯導的影片，只會看畫面看台詞。記得第一次看《悲情城市》看了十分鐘左右就關了，整個片子閩南語為主，還夾雜著日語、上海話、廣東話、普通話各種語言，反映著民族、歷史、政治……

他的太多電影和台灣歷史相關，有人說「他用影像記錄了半個多世紀的台灣社會。」

詹宏志在回顧《悲情城市》創作初衷的時候提及：讓〔侯孝賢〕有《悲情城市》這個故事的起點就是基隆港，就是基隆外海船隻進港、火車同時進站的那個感覺，船鳴汽笛交錯，同時進來，天又下著雨，那個港灣的景觀……，這是獨一無二的景觀。他要的是從「這個地方」開始說這個故事，這是導演的「vision」，一個視覺創作者，他有很多故事是從一個視覺的前題出發的。

《悲情城市》的故事起點就是基隆，而後才是九份，我也就隨著這個「悲情故事」走訪了兩個所謂的「悲情城市」。

基隆與九份，或許我會更偏愛基隆，那種沒有理由不言而喻的偏愛。有人評價它其貌不揚，雖然是開發較早的港口，卻不如台北輝煌，也不比高雄壯闊。基隆曾是台灣北部重要的國際商港，也曾名列世界第七大貨櫃港。隨著腹地狹小、大型港口興起等等原因，基隆港也慢慢沒落。

從我下台鐵看見基隆第一眼開始，似乎是八九十年代的畫面感，房頂、牆面、街道有著像似時間太久後留下的青苔或黑漬。

吳念真《悲情城市》的劇本裡寫到：「畫面慢慢淡入，是基隆港海港大樓後的鐵道區，看得到港灣的部分。盛夏午後，西北與的濃雲正在淤積，無人的環境中，一切呈現靜止狀態，唯獨港面波光粼粼。」

港口所看到的景像似乎也和侯導20世紀末的電影裡的場景一模一樣，幾十年來，這座城市都沒什麼變化，時間好像在那裡凝固了。

有人戲稱如今的基隆看上去就像是一片超大的油煙濾網，破、舊、亂。我走到基隆的海洋廣場，直到看到遠處的山上立著「KEELUNG」幾個大字，才感到這座雨港城市的一絲絲生機，這裡的風中夾雜著雨水混和著類似汽油的味道，在地人說，那是海港基隆特有的味道。

山坡、海灣、郵船、集裝箱等等把這座雨港城市擺弄得很有故事性。

「這幾年一有『北北基』（台北、新北、基隆）合併的風聲，台北人都會搖搖手說：『可以不要包含基隆嗎？』種種因素，加上市政府好像總是麻痺的，出了幾個讓全台灣人當作笑柄的市長，不只是導致人口外流，也讓基隆的觀光景點距離登上國際舞台還差一大截。」

這是廖信忠先生一五年出版的書《這就是台灣，這才是台灣》裡的一段話，時隔四、五年，或許基隆又重生了一些，旅遊觀光業在慢慢發展著，潮境公園的海岸引來了不少外來遊客，廟口夜市也熙熙攘攘，也有人慕名來基隆吃一些美味的海產...

作為重要的港口城市，或許基隆的歷史本身就像是濃縮的台灣史，起起落落，悲情又幽憐。

九份似乎與沒落的基隆港很相似，興衰更迭。

光緒年間，因在九份發現金礦大量淘金客蜂擁而至。這裡迅速發展成約4萬人的小鎮，享有「小香港」、「亞洲金都」的美譽。然而，隨著金礦資源的枯竭，礦沒了，山空了，人散了，九份變成了百年孤獨的空中山城。直到1989年，侯孝賢的《悲情城市》，使這個人煙稀少的沒落小鎮重入世人眼中。

因為電影渲染了一種沉鬱和悲涼的情調，已先入為主為我去九份的氛圍定了調。

九份是山城，像是縮小版的重慶。大概下午五六點到的九份，天色慢慢暗了下來，雲霧繚繞著那些夾雜著民國時期和日據時代特點的建築。

華燈初上後，在山城裡亂逛，迷路的機率很大，九份老街由基山街、輕便路和豎崎路組成，基山街與輕便路平行，最後交集。基山街是一條商業街，兩旁商鋪林立，各種小吃和工藝品聚集，輕便路很僻靜，就像它的名字一樣聽起來像似散步的道路，而豎崎路是條階梯路，也是最為熱鬧的街道，電影場景的小茶館、咖啡屋、又或是歷史悠久的昇平戲院都聚集在這裡。

置身九份，人頭攢動，熙熙攘攘。人山人海中只有喧鬧、聒噪，不時聽到異國的腔調，有種不知身在何處的感覺。九份在我印象中留下了一些小浪漫的感覺，但其實印象裡最深刻的還是人流和繁華，沒有了《悲情城市》的悲情聯想，更多的聯想到了麗江古城那樣的商業化。所以我也聽出了陳綺貞在《九份的咖啡店》這首歌裡想要唱出的那種感覺。

「這裡的街道有點改變，這裡的人群喧鬧整夜

望著朦朧的海岸線，是否還能回到從前...」

關於這個所謂的悲情城市，我並沒有什麼悲情的感覺。或許只是九份的雨霧、燈火、歷史等等為電影《悲情城市》烘托了一種悲涼的氣氛，而電影又準確地把握了九份的這份氣質，無關悲情，也無關故事。

這就是不再悲情的「悲情城市」。（Lotus）

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