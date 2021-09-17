柯文哲大砲火力全開，直批民進黨表裡不一，兩造關係從暗送秋波變成惡言相向。近日當事人終於道出真相，導火線源於前瞻建設的「基隆輕軌」。輕軌計畫起草時只有80億，最後膨脹至580億，民進黨沒有事先說明80億只是其中一部分，事後也沒邀請柯文哲共商大計，難怪積怨難解。

而被點名的林右昌跳出來滅火，殊不知提錯水變潑油，辯稱是捷運升級所以預算增加，更以「理所當然」結語。有這樣的地方官，區域繁榮受阻，百姓不富裕，也就理所當然了。

另一起讓柯文哲惱火的是，疫情導致死亡悲劇。染疫計16103人，死亡839人，死亡率5.21%。柯文哲同為醫療專業一份子，痛批陳時中迄今疫苗政策仍視人命如草芥，整個團隊上下一條心搞政治防疫。有台大疫苗專家卻急著出面反酸柯「不是每位醫師都懂疫苗！」孰對孰錯？民眾心裡自有一把尺。

柯文哲兩門火砲對準蔡政府，為800多名枉死者喊冤，也為建設經費顏色有别大發牢騷。藍綠對立，民進黨聽不進國民黨任何建言，那也該虛心接受其他在野黨的批評，綠營二次執政後實際建樹總是雷大雨小，落地無聲，宣傳和卸責功力卻是一流，這對台灣整體發展絕非好事。

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