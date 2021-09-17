立法院新會期17日開議，有關政府的防疫和疫苗採購預料將是質詢焦點。但行政院提出的「3＋11」決策調查報告仍不肯承認這項隔離政策是造成5月疫情大爆發的破口，連提建議的立委范雲也未列入報告中。然而在這場疫情海嘯的照妖鏡下，早已現形出政府防疫準備不足，以致造成染疫死亡率超過5%的重大失誤。面對不願負政治責任的民進黨政府、中央疫情指揮中心，在野黨立委應鍥而不捨，挖出政策錯誤的真相，給人民一個交代。

回想疫情爆發前，政府完全沉浸於「順時中」的防疫自滿，超前部署、口罩外交的大內宣不斷，讓許多支持者如義和團般極力擁護，1450與綠媒更傾力出征提出建言或意見相左之人，未料當變種病毒兵臨城下，超前部署的防守城牆被輕易攻陷，頓時才發現醫療量能吃緊、抗病毒特效藥未備妥，隔離與防護設備不足，HFNC救命神器採購慢半拍等窘境。眼見確診與死亡病例不斷攀升，疫情指揮中心如冰冷的數據讀稿機，每日揭露著令人沉痛的數字，然而在這些數字背後，卻隱藏著許多家庭面對確診的無助與親人孤獨離去無法善終的悲痛，儘管最後苦等到主政者遲來的道歎，卻仍等不到有人願為造成3+11防疫破口的政策負責。

近日有較多數量的疫苗抵台，尤其是許多老人家望穿秋水的莫德納疫苗，但數量仍難以滿足全民所需。對於民進黨政府在疫苗採購上的消極作為，在野黨民代也不應放過。

全球疫情在與變種病毒賽跑下恐難止息，在兼顧防疫與經濟發展考量下，疫苗已成為縮短這場人類浩劫的特效藥，各國也爭相競逐展開搶購與搶打的行列；反觀台灣，民進黨政府的作法卻大相逕庭，大家看到的是政府不爭、不搶、不催的佛系式國際疫苗採購法；搶快、搶買、搶打揠苗助長式的國產疫苗護航法，以及不乏充斥特權、政治考量，令人無所適從的疫苗接種順序亂象。

政府一直宣稱疫苗採購足量，但卻是援助量遠比實際到貨多，面對各界質疑聲浪，還創造出「不是等不到，而是還沒有等到」的詭辯金句，連立法院成立的疫苗採購調閱小組，也因執政黨委員刻意不召開會議形同虛設，政府在疫苗採購上規避監督的態度，實存在諸多貓膩。

目前在疫苗短缺的窘境下，若排除不惜重金赴國外施打者及高端義勇軍們，筆者觀察現今國內施打情形略可區分四類現象：分別為打一滿二的名正言順類、挑一足二的打好打滿類、打一望二的聽天由命類，以及不吵鬧一直被插隊的望穿秋水類。

如今全球各國都在力拚疫苗施打覆蓋率，期待早日恢復正常生活，新加坡和丹麥已有8成以上人口完成2劑新冠疫苗接種，美國及以色列甚至已開打第3劑應付變種病毒，反觀國內的疫苗卻持續上演著左支右絀、且戰且走的戲碼，甚至在絕大多數民眾對高端疫苗信心不足下，竟提出獨步全球的高端混打試驗計畫，欲彌補2劑疫苗不足的缺口，消息一出，輿論譁然。疫苗施打意願的調查系統經常淪為痴等疫苗民眾畫餅充飢、望梅止渴的勵志工具，每輪疫苗施打對象的宣布，更如同樂透彩券開獎般讓人既期待又怕受傷害。

當疫苗成為最有效對抗新冠疫情的武器時，口罩和鎖國將在這場防疫戰役中逐漸退卻光環，目前台灣的疫苗政策明顯失當，讓防疫模範生終日灰頭土臉深陷捉襟見肘的泥沼中仍看不見盡頭。儘管民間頻頻疾呼加速採購國際認證疫苗，政府卻仍以採購已足量回應。

在綠營立委、綠媒和網軍側翼一味護航下，裝睡的民進黨政府對於焦慮的民意似乎並不在意。在這場疫情下台灣究竟還要付出多少慘痛代價？何時才能真正走出疫情陰霾？希望立法院可以給全民一個答案。（作者為國家政策研究基金會專員）

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