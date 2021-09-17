報載行政院會將通過國防部所提《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案，明定特別預算上限為2400億元，用於採購飛彈系統、防空系統等。台北商業大學教授黃耀輝指出，這是蔡政府5年內第4次提特別預算，舉債累計達2兆，已超越歷任政府紀錄；政府累計債務已近6兆元，平均每人負擔超過25萬元，都要由下一代負擔。

特別預算是台灣獨有制度，根據行政院主計總處的解釋，係為因應緊急重大情事所提出的預算，包括國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變及不定期或數年一次之重大政事。例如前瞻基礎建設、紓困振興、武器採購、購買疫苗等。

為推動年金改革，2015年7月8日，蔡英文在臉書強調：我們常說國債是「債留子孫」，但不應該真的把問題丟給下一代；目前各大退休基金潛藏負債龐大，不僅影響國家整體財政，年金的財務危機也可能導致社會保險體制的嚴重失能；民進黨重新執政後，將組成國家年金改革委員會。隨後蔡政府果真大幅度刪減軍公教警的退休金。

2019年9月14日蔡總統在嘉義縣參拜宮廟時指出：明年的預算是22年以來首次的平衡預算，顯示這是個謹守財政紀律、不會債留子孫的政府。然而蔡英文當時卻避口不談政府龐大的「特別預算」支出。

政府舉債若是用於挽救受挫和蕭條的經濟活動，尤其是在低成長、低投資，缺乏成長動能的經濟困局下，編列特別預算並非壞事。如今經濟成長與他國比較並不算低，同時亦無國防緊急設施或戰爭緊急需求。多年來用於特別預算的武器採購，已使民進黨政府成為標準的「債留子孫」政府。

我們都聽過「父債子償」，但民法修訂之後，若依法辦理拋棄繼承，則可免去此一負擔。然而如此龐大的國債，讓這一代年輕人真有「生不逢時」之感。經濟負擔重讓他們不敢成家，少子化加重他們照顧上一代的壓力，最可憐的則是還要背上一代所留下來的債務。（作者為大學英文講師）

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