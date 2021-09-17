北京為修正市場經濟亂象，針對網路、補教及線上遊戲等業者展開一連串整頓與監管行動，造成金融市場波動，騰訊、阿里巴巴、網易等知名上市企業股價連番重挫，市值也大幅縮水。同時中共提出「共同富裕」政策強調進行第三次分配，大型民企紛紛積極表態，主動捐款以善盡社會責任。外界多認為，這是中國改變40多年來改革開放路線的前兆，憂心大陸經濟可能重返閉關鎖國的毛左路線。

鎖國說無稽之談

揣測繪聲繪影，彷彿文革2.0即將到來。只是這樣的推論真的正確？經濟鎖國對中國真有好處？套用簡單的邏輯思考，如果共同富裕是大陸未來的目標，那麼，鎖國比較容易達到，還是開放容易達到？這些問題其實不難回答。

大陸能夠快速躋身經濟大國之列，經濟總量從改革開放前不到4000億人民幣，迅速成長到2020年突破百兆人民幣，除了對內放權讓利的改革外，關鍵是對外開放帶來的外貿紅利。尤其是2001年加入WTO後，在多邊自由貿易體系下，透過法規鬆綁與市場開放，大陸更是徹底發揮自身土地、人力與資源的優勢，成為支撐世界經濟不可或缺的存在。

根據WTO統計，2020年大陸對外貿易總值占全球比重持續創下新高，來到13.1%，不但名列全球首位，而且比排名居次的美國高出2.3%。1978年以前，大陸可是連1%都不到。聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）的外人直接投資（FDI）統計亦顯示，近10年來大陸每年FDI都在千億美元以上，2020年甚至寫下歷史新頁，來到1630億美元，超越美國排名全球第1。

這些數據清楚透露一個事實，大陸經濟與全球連結程度愈來愈深，而且彼此互為需要、高度依賴。就如同大陸國家主席習近平屢次公開提到的，中國發展離不開世界，世界繁榮也需要中國。在這樣的前提下，論斷大陸即將鎖國，其實有點無稽。實際上，近來北京一連串與外界溝通的動作，不管是大陸副總理劉鶴與美國官員戴琪、葉倫的視訊對話，或是習近平與美國總統拜登、德國總理梅克爾的通話，再或是遊說澳洲議會支持其加入CPTPP，都充分顯露出，大陸想要與各國對話並加速經貿談判的企圖心。

誘台商退出大陸

如果從近期一系列金融對外開放措施來看，比如允許上海試行人民幣自由兌換、引入境外交易者參與大宗商品期貨市場、啟動跨境理財通等，更可以明確感受到大陸堅定市場改革開放的決心，遑論經濟鎖國。凡此種種，代表走進世界、加強與世界經濟連結，仍是大陸經濟發展的重要戰略方針，更是疫後工作重點。

對此，台灣，尤其是民進黨政府，千萬要小心，不要因意識形態作祟而造成不可逆的傷害。譬如擔心大陸即將鎖國，資金雙向流動將會受阻，就以政治力量誘逼台商離開大陸或限縮對陸投資，甚至阻礙陸資來台，這對台灣經濟的長遠發展而言不是好事。政治風險問題交給企業自己判斷，畢竟萬一判斷錯誤，損失要企業自己承擔。

9月初「愛奇藝條款」上路，禁止大陸影音串流平台來台，當時就有學者與業界人士大聲疾呼，可能會引發連鎖效應，導致外資投資跟著退卻，進而扼殺台灣未來經濟發展動能。特別是缺少陸資挹注的情況下，恐怕會讓本就不均衡的兩岸經貿與投資往來更加失衡。更不用說，當枷鎖進一步被加在赴陸投資的台商身上時，上述情況無疑會更加惡化。這都是誤判大陸經濟情勢可能會帶來的嚴重風險。

不容否認，大陸近期風波不斷，台灣內部似乎有股力量想要透過媒體操作，將風向引導至大陸即將閉關鎖國，並藉此讓台商心生畏懼，不敢繼續投資大陸。背後意圖無非是想趁中美對抗還在勢頭，加快降低對大陸的依賴程度，最終達成全面抗中、拒中、脫中的目的。

大陸雖面對嚴酷的地緣政治壓力，但不會閉關鎖國，反而會更深度地走進世界，台商若受誤導而誤判，失去的恐怕不只是大陸市場，也將失去與大陸高度連結的全球商機，這也是我們一再提醒不可誤判的原因所在，因為代價太昂貴了。