高端疫苗人氣缺缺，第1批還剩10多萬劑打不出去，想到已經訂購的500萬劑和後續承諾的500萬劑開口合約，蔡政府恐怕傷透了腦筋。此時台大和長庚醫院「不約而同」要分別對莫德納和AZ混打高端進行試驗，供第2劑施打作參考，真是解了政府與高端的燃眉之急。但在台灣疫苗防護不足的脆弱時刻，蔡政府讓不做三期試驗的疫苗打入人體，又隨意進行「混搭」，到底有沒有把人民健康生命放在心中？

強銷高端混更凶

台大醫院人體試驗倫理委員會通過莫德納混打高端臨床試驗，該試驗負責人台大感染科醫師謝思民，同時也是高端疫苗二期試驗執行總主持人，試驗規模220人。謝思民表示，莫德納雖是mRNA疫苗，但與高端在抗原具有一致性，因均來自美國國衛院的技轉。長庚則是進行AZ加高端的試驗，大約10月底會有結果。衛福部長陳時中還特別替這兩個研究背書，說這能讓將來疫苗的使用更有彈性，即便國外還沒有mRNA混打次單位蛋白疫苗，但試驗不見得要國外有才能做，「要不然台灣永遠沒辦法走在最前面」。

陳時中這話太謙虛了，台灣拿沒做第三期臨床試驗的疫苗給民眾施打，就已經是走在世界最前面了，迄今還沒有哪個民主國家敢追上，就可看出台灣有多厲害。如果再讓這種保護力未經驗證的疫苗與AZ或莫德納混打，那更是飆得讓其他國家連車尾燈都看不到了。

之前媒體詢問中央疫情指揮中心是否同意AZ+莫德納或AZ+BNT混打，陳時中有很長一段時間都堅持，此舉缺乏足夠科學證據，後來才開放1~3類及孕婦可以AZ混打莫德納。事實上，國際間已有許多國家開放AZ+mRNA疫苗混打，台灣的難題是我們根本狂缺mRNA疫苗，莫德納只訂購了505萬劑，到貨又少又慢，靠美國捐了250萬劑才略為解渴。至於另一款mRNA疫苗BNT，蔡政府因政治考量而彆彆扭扭，自己買不到貨又阻擋民間捐贈，最後因民意暴怒才讓步，鴻海、慈濟和台積電終於順利買到1500萬劑。

但這下民眾對高端更沒興趣了，眼看著數百萬訂單難以消化，第2劑市場便成了可開發的空間。陳時中雖說台大與長庚都是自行提的計畫，但時機及試驗內容恰好替高端解套，難免惹人聯想。高端好歹是支含有免疫物質的疫苗，就算是半成品，打進人體多少還是會增加抗體，因此指揮中心要讓第2劑打高端，未來不愁沒有研究依據。問題是，明明民間買到了1500萬劑BNT不是嗎？想混打大可以用這種國際認證的好疫苗，為什麼蔡政府又要繞著遠路護航高端？

是政府背叛人民

高端只是一個靠著擴大二期及免疫橋接充門面、事實上是省略三期試驗的半成品疫苗，保護力多少毫無數據，接種民眾如果沒染疫，要歸功高端還是自身免疫力也搞不清楚。拿高端來和人家做好三期且在全球打了幾億針的疫苗混打，會不會大部分是在搭前面疫苗的順風車，說穿了是「蹭」人家的疫苗效果而已？陳時中13日被問到可否莫德納混打BNT時回答：「沒有要打得這麼混」，現在卻對高端混得更凶，如何服眾？

台灣急缺疫苗，尤其第2劑現在只打到人口的5%，這數字實在丟人，蔡政府可能因此動起讓高端填補第2劑市場的腦筋。問題是，誰造成台灣疫苗短缺的？根本就是蔡政府。先是對疫情及疫苗需求盲目樂觀又盲目自大，結果就是毫無規畫一團混亂，有什麼就打什麼，沒有大家只好苦等，還不顧醫學倫理一路替高端開綠燈。至今到貨的1730萬劑疫苗中，有一半是國內外的捐贈，真正自購的疫苗到貨不到800萬，只夠3成多的人口打第1劑，台灣曾經是四小龍之一，居然淪落到要靠捐贈度日，不是笑掉人家大牙嗎？

這其中最嚴重的問題，是蔡政府防疫政策私心作祟，置民眾生命安全於不顧，才會出爾反爾，朝令夕改，對疫苗採購與催貨消極以對，把人民當國產疫苗的白老鼠，這不但是嚴重失職，也是對人民的背叛。奉勸蔡政府醒一醒良心，盡量給人民最好的疫苗，不要再強銷半成品，踐踏人們應有的尊嚴！