《尚氣與十環傳奇》（簡稱《尚氣》）自9月上映以來，包含北美的全球票房已達4.16億美元，成為疫情爆發後僅次於《黑寡婦》之票房第二高的漫威電影，在香港、台灣亦穩居票房冠軍。然而這部影片尚未取得龍標，無法在大陸上演，甚至傳說因有辱華人設，恐遭禁映。

大陸網民批評，梁朝偉飾演的尚氣父親滿大人（片中更名為徐文武）原型為Sax Rohmer筆下人物傅滿州，顯示黃禍的種族偏見仍深深刻印在好萊塢的內心，甚至批判梁朝偉因想洗白近年的「爛片王」稱號，不惜出演此代表中國人奸詐取巧一面的象徵人物，名節將毀於一旦。

大陸對《尚氣》吹毛求疵的態度令我琢磨著這背後的心態。大陸已成僅次美國的全球第2大電影市場，是好萊塢不能忽略的領地，如何強化電影中的中國元素，以連結大陸觀眾，從《奇異博士》到《花木蘭》再到《尚氣》，已看到這不可逆的趨勢。

《奇異博士》中的一古大師仍由白人飾演，《花木蘭》則全面啟用亞洲（裔）演員，到《尚氣》時除亞裔演員，再加上日裔導演。在《花木蘭》裡尚可看到福建土樓的歷史錯置，《尚氣》中已無出格的場景錯誤，在在顯示好萊塢越來越有能力駕馭中華文化題材，而且進化速度很快。

當年成龍、周潤發與吳宇森進軍好萊塢，代表華人躋身世界舞台，《花木蘭》則是主流含納（inclusion）的試水溫，《尚氣》是好萊塢再吸收後，更有野心地創造的中西合璧之英雄文化，企圖通殺北美與大陸市場。

大陸人或許對好萊塢的攻城掠地感到威脅，故以血統論宣稱文化主權，包括吐槽男女主角的長相，直言瞇瞇眼和吊眉是西方人對東方人的偏差審美觀。然而，文化（電影）話語權的建構最終仍在市場機制，誰更能夠順應觀眾口味，把中華元素販賣到全世界，賺取票房，誰就擁有話語權。大陸影人恐怕已感受到好萊塢比他們更有能力行銷中華文化，試想，大陸自己出品的《妖貓傳》、《捉妖記》等奇幻大片與《尚氣》相較，差距何止道里計?

這樣根植血統的文化主權論也衍生至誰是《尚氣》的目標觀眾？當男主角劉思慕說這部電影是給全世界亞裔觀眾，非限於大陸觀眾，網民又炸鍋了，揚言抵制《尚氣》。有趣的是，這身分認同延燒到南韓，南韓觀眾抱怨影片的中文對白太多，好萊塢在討好華人。韓國人的委屈來自於他們自認影視產業獨步亞洲，奉俊昊都是奧斯卡最佳導演了，卻缺席《尚氣》。

一部《尚氣》，各自表述，牽動的是後現代文化的身分認同及娛樂產業的霸權更迭。在美中持續角力的前提下，這樣的擦撞無可避免。而我慶幸，伴隨五、六年級生青春的梁朝偉終於可抖掉這幾年為迎合大陸市場，而黏上「爛片王」的那身瘙。（作者為元智大學資訊管理學系教授）