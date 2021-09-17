拜登總統原本的對中戰略是八分鬥爭二分聯合，一方面運用單獨或結合盟邦的力量，增加對北京在軍事及外交上壓制的力度，另一方面，在環境、限核武等議題上則盼與北京交流互動。

雖然拜登上任以來一步步按照上述戰略，推動其對中政策的動作非常明晰，但美國國內疫情久久無法有效掌控、大規模經建社會改造方案遭共和黨抵制縮水、國債累積過高、通膨壓力迫在眉梢，加上突如其來的阿富汗變天，令美軍倉皇而逃，重創拜登政府國內外威信，導致改善與北京在經貿關係方面對美國不利的一些現行措施，及防止北京趁美國債台高築之際抽美國銀根等事項，在拜登政府原訂的對北京政策時程表中，被迫提前執行。

另在阿富汗情勢混亂之際，從北京展現的巨大影響力及與美方務實配合所獲得的即期觀感，更加強了拜登政府與北京提前重啟實質合作協商的意願。9月10日拜登與習近平90分鐘的電話交談，即是上述美方近期對北京期盼及研判的具體呈現。

軍事外交按原本的布局續行不斷，經貿貨幣方面的諮商儘快開展，是當前及可預見的未來拜登政府對華政策的主軸。至於駐美台北經濟文化代表處改名、邀請台灣參與全球民主會議、防疫會議等，則是最新一輪與北京較量及談判時，放在身邊隨時可拿出憑空揮舞的凶器。

較令拜登政府頭痛的，是北京對美方過去幾年來的各種制裁、恐嚇及杯葛似乎都已安然挺過，不僅受傷有限且步伐依然穩健。而拜登政府自身8個月以來拉盟國打群架的努力，不僅效果不如預期，且凸顯出與德、法、韓、東協等國及區域集團間在對華政策間存在的鴻溝。然而，最迫切的問題還是隨時準備用對中政策痛擊拜登政府的共和黨對手，及危如累卵的國內經濟問題。最佳之策，恐怕還是公開仍不輕易放鬆攻擊的姿態，但私下則審慎地與北京展開經貿談判。

經貿談判的重點有二，一是逐步調降川普時期課徵的懲罰性關稅，減輕國內通膨壓力；一是防止北京大幅拋售美元，穩住美元幣值。

關於調降懲罰性關稅，獲得北京充分配合絕不可免，因美方需要北京在執行第一階段貿易協議上充分落實對美方的承諾，尤其是採購美方農產品及保障智財權方面的作為，以便為美方降關稅找到合理化的論據。另在美方降關稅的同時，也須確保北京亦同時調降其對美方課徵的報復性懲罰關稅。

在美元的問題上，北京手中持有1兆1千億左右的美國國債，過去幾個月每月均減持一定數額的美國國債，為數雖不大，但仍會有影響，倘大幅減持，定會有不利影響。另北京手中3兆多美元的外匯儲備中，6成左右是美元，絕對是可以影響美元價位的一股力量，如不能獲得北京的同意配合，是美國經濟的隱憂。因此，拜登政府必須探明北京意圖，以便協同步調，避免北京落井下石。

距離明年11月期中選舉所剩時日已不多，阿富汗撤軍的失分也會漸漸被選民遺忘，如何在選前有效扭轉美國經濟的頹勢，在未來1年多的時間交出一張漂亮的經濟成績單，讓人民有感，才是勝選的不二法門。對現在的拜登政府來說，只能外交保持現狀，對北京動口不動手，設局布陣為上，經濟則錙銖必計，與北京該合作就合作，務實才是硬道理。（作者為前駐紐西蘭大使）