雖然近年來共機擾台已是常態、見怪不怪，然而這幾天中共軍機擾台有了不尋常的新模式。9月13日至17日我舉行「漢光37」實兵實彈演練，中共南部戰區空中兵力在台灣西南國際空域頻密活動。其中，17日共軍僅派遣運8反潛機和運8技偵機，由台灣西南經巴士海峽空域，往台灣東南空域飛行後折返，這樣的路線擾台顯不尋常。

首先，共軍9月5日前後反應美航母戰鬥群通過巴士海峽往南海後，自9月8日下午恢復運8反潛機常態性巡弋在台灣西南空域，直至12日。9月13日我「漢光37」號實兵實彈演練登場，共軍從運8反潛機改為運8遠干機在台灣西南空域活動。

9月14日殲-16機2架；15日運8技偵機1架、殲16機6架、空警500機1架、運8反潛機1架；16日運8遠干機1架、殲16機2架；17日運-8反潛機1架、運-8技偵機1架、殲-11機2架、殲-16機6架。（如附圖）

近期漢光演習共軍空中兵力在台灣西南與東南活動意涵。(圖/陸文浩繪製)

9月15日從共軍空中兵力數量、活動位置（在我防空識別區邊緣）、與15日早上我「漢光37」在屏東佳冬戰備跑道起降戰機，彼時共軍戰機活動位置在我防空識別區邊緣，據此推論共軍針對我空軍兵力部署與戰術演練進行模擬防禦。

其次，9月17日上午美海軍MQ-4C無人偵察機與EP-3E電子偵察機各一架在東海偵察；此外，美空軍RC-135W電子偵察機和一架RC-135S導彈監視機各一架在南海北部偵察，美方此舉有對中國大陸形成南北夾擊的態勢。

應對美軍南北聯合偵察行動，共軍較以往特別的是，當天僅派遣運8反潛機、運8技偵機各一架經巴士海峽至台灣東南後折返。依據運8反潛機與運8技偵機特性，可用來執行反潛巡邏、電子戰、情報收集等任務，不排除反偵蒐美軍RC-135W電子偵察機和RC-135S導彈監視機，以及偵蒐我「漢光37」演習南部軍事電子訊息與情資蒐集任務。

漢光演習向來為國軍年度最重要演習活動，中美兩國派出精銳的電子偵察機，無疑已在空中悄悄進行一場偵蒐情報戰。不過，隨著演練結束，相信共軍空中兵力在台灣西南空域活動，將回歸運8反潛機為主的例行性巡弋活動。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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