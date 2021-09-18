今天是918事變90周年紀念日，每個中國人都忘不了的日子，中國大陸把對日抗戰從90年前今日算起，跟日本人打了14年仗，日本侵華中國賠上3500萬寶貴生命；偏偏、偏偏蔡英文總統在918紀念日前兩日，居然捐贈1萬台血氧儀和1008台製氧機給日本，說是回報日本送疫苗給台灣的恩情。

蔡英文說，朋友有需要，我們就出手，這才是真朋友；也期待透過這些善的循環，台日關係會越來越好。

90年前，日本關東軍對張學良表面也是很良善的，對張府提供不少好處，讓張學良疏於防範，結果一夕之間翻臉，日軍趁夜攻擊我北大營，造成令人遺憾的｢918事變｣。

如果國際間真的友好，相互饋贈，立意是OK的，但日本一方面贈送國內都不施打的AZ疫苗，一方面又在釣魚台上搞事情、同時逼迫我們買他們的核食……，這種「好」，老實講，我們承受不起。

｢人情一把鋸，你來我去｣，歷史是面鏡子，隨時提醒我們，國際現實還是對等、保持清醒一點比較好。

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