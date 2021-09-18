從過去8個月美國總統拜登就任以來的美中互動，可以發現兩大特色：一、美國採戰略主動，而中共陷於戰略被動，美國總是站在議題的發球方，而中共則是接球者；二、美身段在今年上半年強硬，然近期出現由硬轉軟，雖然持續趨軟的可能性較小，但「管控衝突、創造美國利益」可能是拜登政府接下來對中政策操作方向。

拜登上任後，各界研判對中續採「競爭路線」似有共識，不過同樣是競爭關係，究竟拜登與川普在程度上的差異以及具體作法為何，仍難拿捏。2月4日拜登在首場外交政策演說上：「視中國為最令人嚴陣以待的對手」，熟稔外交辭令的拜登，還是為自己留了一手：「倘北京能迎合美國利益，美國仍有意願與之合作。」然競爭與合作間的距離如此寬廣，觀察拜登的「中國政策」仍係霧裡看花。

2月10日，美中元首進行了拜登上任以來的首次通話，美國拋出的議題不算客氣，直指北京強制性與不公平的經濟作為，對香港的鎮壓、在新疆侵犯人權，以及對包括台灣在內區域的作為。就議題層面而言，美國主動，就態度而言，對中強硬。習近平的回應：「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。」對於美國關心的台灣、香港、新疆等議題，習近平重申屬中國內政，美方應尊重中方核心利益。凸顯中共被動接招，僅重申立場。

3月拜登的重要閣員進行國會聽證程序，他們的對中立場一致強硬。在3月18日美中阿拉斯加會談上，美國務卿布林肯重申了美方在「拜習會」上一樣的關切，但中共外長王毅特別對台灣問題提出警告，要求美國不要玩火、越界。美國在4月16日及5月21日，利用鮮少討論台灣議題的美日與美韓平台，各發表聯合聲明把「台海安全」納入，中共僅對美、日提出嚴正交涉，對韓國則口頭警告。美國對中仍主動、強硬，而中共再次被動因應。

7月開始，美方態度出現轉變，7月6日白宮印太事務總監坎伯指出，「美國支持台灣尊嚴、維持堅實的美台非官方關係，不支持台獨。」「不支持台獨」從川普以來，已有許久未被以這樣的方式提出。同月，美副國務卿雪蔓對於訪中行程，出現不尋常的急切感，這使得美國有一點陷於被動，且身段開始轉軟。8月18日拜登公開把台灣描述成如日本、南韓及北約一樣的盟國，白宮官員嗣後跳出澄清，如果美對中依舊強硬，此舉大可不必。9月9日拜登與習近平第二次通話時，重點轉向「有責任確保兩國競爭不會陷入衝突」，美中競爭的味道至此轉向「風險管控」。

理論上，拜登執政的美中關係，應可參考歐巴馬時期的美中互動模式。當時美中競爭關係也存在，但美方較注重「衝突管控」，美中戰略與經濟對話由此而生，而今「拜習二次通話」之精神與此吻合，倘此係拜登處理對中關係的潛意識，則美中競爭可能再度趨緩，然其目的並非與中共妥協，僅是更加留意「管控風險」。此發展，仍為雙方元首峰會正向因素，只是何時會面，仍須視美國如何界定「對美有利」。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）