「兩岸企業家峰會」在劉兆玄接任理事長後，立即宣布副理事長由一席增為兩席，而新增的那一席就是由郭台銘來擔任，劉兆玄的宣布讓現場所有會員都錯愕，甚至因為「兩岸企業家峰會」是由海峽兩岸所共同組成的，很多人都判斷這樣的人事安排是北京所默許的。

據了解，對於郭台銘出任「兩岸企業家峰會」的副理事長一職，大陸方面也是感到突兀不解的，一方面是因為這個消息來得突然，另一方面是因為在2019年郭台銘在參加國民黨黨內初選時，為了贏得選舉，他說出了許多傷害兩岸中國人情感的話。舉例來說，在被人質疑他的兩岸立場時，他表示是他給中國飯吃，不像是有人需要中國市場，是跟中國要飯吃。又例如，他曾表示，民進黨若通過《反滲透法》，他就要帶頭衝立法院，可沒過多久卻改口，說從未反對《反滲透法》，他是最希望抓匪諜的，他只是反對程序瑕疵云云。

他甚至還直接說大陸正在操控媒體等，這些口不擇言、氣急敗壞的話，嚴重傷害了大陸民眾的心。由他來做這個促進兩岸心靈契合的工作，讓人有格格不入之感。

尤其早年他在擔任企業領導人、享受兩岸和平紅利時，他對大陸的政策規畫是讚譽有加的。2017年底時，他與其他企業主一起與習近平座談時，郭台銘寫滿了兩張A4的筆記，會後接受記者採訪還表示，習近平是一個「偉大領導者」，對於大陸未來30年發展的宏觀擘畫，他都表示極肯定，這讓他和現場的與會者都相信，未來大陸會成為世界經濟增長的重要引擎。

這也是為何以前許多統派都支持他，因為他的立場是支持兩岸心靈融合，只要是為兩岸好的立場上，他都是敢作敢為的。因此，5、6年前大家還對他有所期待，在富士康當初的工人情緒事件時，還很支持他和鴻海公司。因為認為他把自己當中國人，在民族大義上是站得住腳的。

可是自從他參選以來，可能是為了想獲得一些反中、反統者的支持，他開始說出許多背離以前立場的話，還曲解九二共識，將「一中各表」表成兩個中國，甚至竟講了一些台獨言論，將「八二三炮戰」此一兩岸都為了統一之戰，扭曲成了兩國間的併吞與反併吞之戰。

這樣的言論，對民族統合帶來的傷害，還遠大於一貫台獨立場的獨派，就像許多所謂藍營、統派的一些意見領袖或學者，如余英時，其言論主張反而對兩岸關係的傷害更大、更傷人心，讓兩岸越走越遠。

所以，郭台銘除了應明確地對他以前講的話表示歉意和反省之外，更要積極的在兩岸一家親的前提下，提出對兩岸關係更宏觀的願景與規畫。若是沒有對兩岸關係的重要原則表態，而只是想為一時選舉的利益，才來做這個他根本沒心的兩岸企業家峰會的位子，只會重傷了這個兩岸交流的重要平台。（作者為自由撰稿人）