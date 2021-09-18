近日美、英、澳三國宣佈簽署一項歷史性的安全協議「AUKUS」，兩國並將協助澳洲製造核攻擊潛艦。三國此舉自然是為圍堵中國而來，否則整個東南亞國家貧弱的海軍現狀，何須澳洲發展核潛艦實現自衛？但澳洲此舉恐怕會引來西太平洋地區進入軍備競賽期，相當不利區域穩定。

以澳洲立場，發展軍事武力防衛國土本是無可厚非，尤其在二戰期間，澳洲曾歷經戰火吞食的惡夢，當時母國英國保證會將日軍阻絕在新加坡之外，最後卻失信導致澳洲本土遭日軍攻擊的歷史傷痛。

有了這次的教訓，強大後的澳洲，更有理由自主建軍，目前整個澳軍幾乎使用美軍現役裝備就是一證。

澳洲此次寧願開罪法國，撕毀雙方進行多年的傳統潛艦製造協議，藉此換到升級為核攻擊潛艦的軍事力量，所圖為何？美媒意有所指的說核艦航程最北可至台灣，但如果澳洲真心想要協防台灣，就不會與法國進行傳統柴電潛艦的開發，真正讓美、英願意提供技術的原因，當然是希望澳洲能提供位在南海海域、各個東南亞重要海峽航道的封鎖中國的力量，而這是原本柴電航程所辦不到的。

澳洲為了幫忙美國圍堵中國而擴軍事小，但鄰邦的不安全感已然驟增，另一該區大國印尼隨即表達憂慮，其他國家恐也難坐視。

為此而升起的軍備競賽將無法遏止，此舉更可能強化中國大陸擴軍的正當性，台灣在這烽火前沿還能安身？只怕也將陷入增購軍備的泥淖。

此情讓人想起一戰前夕，歐洲地區的列強面臨權力平衡失衡的局面，開始進行窮兵黷武的惡性競爭，各國互相同盟來確保安全，卻解決不了安全困境的矛盾，最終難逃世界大戰的發生。而澳洲的核潛艦，很可能就扮演著打破軍事平衡的歷史導火線角色。（作者為自由撰稿人）

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