網紅「四叉貓」打了高端疫苗後到禾馨檢驗抗體，並公布他的抗體報告，引起北市衛生局關切，要罰禾馨診所。柯文哲的回應是自費檢查也不是甚麼傷天害理的事，而指揮中心卻說，做自費檢驗要經過地方衛生局申請核准，當然，下一句沒說的是，地方要經過中央核准。

檢驗抗體事關民眾切身健康狀況，政府有何理由設下重重關卡，不讓人民知道自己注射疫苗後的身體狀況？固然，民眾檢驗的時間點、方式、設備會影響到檢驗的準確性，驗出的抗體也不代表保護力，但中央為何不建立檢驗抗體的標準？又為何不讓民眾做自費檢驗？難道我去做身體檢查，不同醫院會有不同結果，就不能做檢查了？

四叉貓事件之後，另一位網紅任葛格也邀約友人一起做抗體檢驗，結果高端疫苗的抗體比莫德納和AZ低了近4倍。哈，找到答案了！為什麼中央疫情指揮中心害怕民眾去自費檢驗的原因，原來是擔心高端的防疫效力出包。

果然，不驗不知道，一翻兩瞪眼，高端的防疫效力不如人也就算了，還差這麼遠，打下去莫說無效，還可能致命，誰還願意去打？因此指揮中心能掩就掩，反正現在全台正在進行高端三期白老鼠試驗，當初政府還背書說，經與國際指標比對，符合保護力標準。

反正指揮中心全力為高端護航已經是不顧任何專業、情面、數據，國外的疫苗能擋就擋、不管第幾類能打的就先打，現在「莫氏孤兒」第2劑也準備好以高端伺候；指揮中心更做好以高端作為第3劑的超前計畫。高端就是要給我打好打滿。

現在四叉貓、任葛格第1劑高端的擁護者，相繼以數據讓高端凸槌了，陳時中怎麼說？蘇貞昌怎麼看？