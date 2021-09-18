由中天新聞主辦的「國民黨主席大擂台」，朱立倫、張亞中捉對廝殺；往好的方面說，國民黨主席選舉總算炒熱了聲量，抓住了眼球；而接下來，國民黨該談感情了。

辯論之前，隨著張亞中的聲勢高漲，有人提議路線類似的江、朱是否該集中票源，也就是「棄保」。不討論卓伯源，需要棄保的前提，是張亞中的選票達到1/3；而朱立倫又認為張亞中當選，「民進黨就躺著幹，放鞭炮」。假設以上兩點都是事實，那麼應該探究的是：為什麼有1/3的國民黨員願意支持「民進黨躺著幹，放鞭炮」的張亞中路線；或者換個問法：為什麼1/3的國民黨員，寧願「民進黨躺著幹，放鞭炮」，也要支持張亞中？

原因還是出在國民黨身上。隨著國民黨基本盤的萎縮，黨的論述往中間移動，過程中有沒有讓「深藍」們傷心、委屈、沮喪了；是不是需要出錢出力、烙人的時候就找深藍，其他時間則說深藍不重要了，是「少數」；黨內的年輕一代，有沒有在言行舉止間瞧不起深藍，就好像出國深造的高材生，瞧不起做工把自己養大的父母？

如果以上的問題是肯定的，那麼張亞中旋風的原因也就呼之欲出。朱立倫也好，江啟臣也罷，應該要從內心深處去同理深藍，感受他們長期以來堅定支持國民黨，如今卻有被忽略、被否定的失落。

國民黨「不能只待在同溫層」，這是對的，但也不能把同溫層凍死。黨主席選到現在，「道理」大家講得差不多了，現在真的能夠凝聚全黨的，是「感情」，是新當選的黨主席，如何同時取得「深藍」與「中間」們的諒解與祝福。

至於張亞中當選，國民黨會分裂嗎？這句話應該反過來問，選舉過程張亞中頻開地圖炮，說現在的國民黨「沒有黨魂」，其他候選人都是「民進黨的AB貨」，那麼張亞中若真當選主席，其他候選人以及他們的支持者，這些「民進黨的AB貨」們，該何去何從？

就如同張亞中希望在2023年4月之前，與北京簽署「和平備忘錄」，再帶回來給黨員公投，朱立倫質問，這個路線2022的縣市長候選人是否支持，如果他們不支持，該怎麼辦？張亞中的答案是，「我相信我能說服他們」，這其實是有點迴避問題。

張亞中若要領導國民黨，也應該對「選舉考量」的同志，表達出理解與包容。選舉考量沒有錯，也不見得就失掉了黨魂；把過去1年多來，國民黨對萊豬、疫苗的制衡直接評論成「無效」，傷了多少在前線努力同志的心？

再過7天，國民黨的新任黨主席人選就塵埃落定，他將面臨公投的挑戰、2022的布局、以及2024的操盤，任重而道遠。國民黨反對萊豬，是民生主義；制衡政府濫權，是民權主義；追求兩岸的和平共處，是民族主義。中山先生的三民主義，現在已經成為全台灣的共識，是真正的台灣價值，國民黨所有黨員都可以抬頭挺胸，驕傲的以身為國民黨員為榮。（作者為自由撰稿人）