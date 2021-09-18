行政院向立法院提出111年度中央政府總預算，歲出總額2兆2621億，創歷史新高，同時國防部決向行政院提出2400億元《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案，再加上紓困及前瞻建設特別預算，明年政府實質支出將會更高。蘇貞昌院長自吹自擂，稱今年中央政府總預算雖然規模最大，但還債金額是20年來最高，自詡政府在疫情威脅下仍能堅持財政紀律，並與全民共享經濟成長果實。

執政無能 在野失職

但深入觀察可以發現，這套總預算的真正特色是：一、經濟榮景下反而擴大國家債務；二、只重支出不管收入，淪為「買票預算」；三是倒果為因，將施政無能的「擦屁股支出」曲解為全民「共享果實」。在台灣經濟「20年來最好」大環境下，蘇內閣的預算案只說明了一件事：真是個無能的政府。

其實，只需要稍稍了解財政學的基本原則，及台灣近來的財政狀況，就可以看出預算案的錯誤。在經濟景氣不佳時，政府可採「赤字預算」來擴大支出、提升經濟的「有效需求」以促進成長；若景氣恢復，稅收就會增加，一旦出現「預算盈餘」就要恢復財政平衡，以避免累積大量債務，製造世代不公。前幾年經濟表現欠佳，但社福及國防支出增加，加上防疫相關預算，政府累積債務持續墊高，財政部統計，中央政府2019年長期負債5.3兆元，3年內將增加到6.5兆元，增幅達13.5%，人均負債也從22.8萬元增加到25.4萬元。

但是，這兩年景氣和過去幾年完全不同，主計總處預估今年成長率因出口屢創新高，將高達5.9%，明年也會有3.7%的增長。一個「遵循財政紀律」的負責任政府，自然應趁機創造預算盈餘，彌補過去增加的累積債務。蘇內閣卻繼續放任債務增加，明明歲入、歲出短差了230億元，卻宣稱「債務還本」960億元，是20年來最大的還債數目，彷彿為百姓做了天大的功德；但是為支付「收支短差」和「還債」的1190億元，是挪用了500億元的「歲計剩餘」，加上「舉債」690億元所完成的，借了新債690億元來償還舊債，然後宣稱所還債務是「20年來最多的」，這種不務實減債卻玩欺瞞民眾的魔術，還真虧蘇內閣想得出來。

操弄兩岸稱壯大台灣

其次，之所以在景氣攀升下卻無法創造預算盈餘，是因為選舉考量，漫無止境地增加社福支出討好選民，在往「福利國家」邁進的同時，卻不願提高稅收來「得罪」選民，只有讓債務不斷提升。

專家推估「勞保基金」即將在2026年破產，必須提高保費、減少給付才能避免，但明年預算卻還是以撥補300億元，維持不倒閉了事。所謂「年金改革」成了鬥爭軍公教的工具而已，遇到選票更多的一般勞工就毫不作為，任憑各方批評卻是若無其事、唾面自乾。這當然增加了政府支出，在榮景下沒有預算盈餘，方方面面都為了2022年的地方選舉和2024年的總統大選，若稱蘇內閣為「政策賄選內閣」並不為過。

再者，無論是疫情帶來的紓困或振興方案，包括這次的「五倍券」，都是防疫政策失敗下的產物，防疫之所以失敗的兩大關鍵，就是對航空機師管理嚴重失誤的諾富特破口，加上採購疫苗政治化帶來的無疫苗可打窘境，只好提高防疫警戒級數、重創服務產業，被迫要靠全部借債、預算高達8400億元的紓困和振興方案來善後擦屁股。蘇院長竟然可以不害臊地將五倍券說成是在「照顧國人」，「與全民共享經濟成長果實」。而操弄兩岸敵對，被迫提高國防預算，卻美其名「壯大台灣」，當然也讓歲出不斷增加。

蔡政府之所以敢於違反財政基本原理，不趁景氣繁榮時創造盈餘、減少累積債務，除了抱持著「債多不愁」的卑劣心理之外，應該還要怪在野黨的無能。

到目前為止，在野黨並不重視蔡政府欠債暴增、債留子孫問題，只見到個別委員對一些枝節性問題的批評之外，無法提出令民眾有感的論述，讓人民體認這種預算將對自己，及對子孫所造成的嚴重後果，民眾對危機無感，執政黨自然可以為所欲為。我們譴責不負責任的無良政府，也要求在野黨扮演好把關、預警的角色。