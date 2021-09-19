當時這批發願要為中華民國海軍研製飛彈的海軍人員，大部分除了看過飛彈的圖片外，飛彈長得什麼樣子，都是一無所知的。他們就像一群急著要渡河的人，沒有橋嘛，就學鄧小平摸著石頭過河吧！這是民國57年間（1968）事。

概要的辦法是，由一部分人，蒐集國外已有之各類型攻艦飛彈資料，諸如法國飛魚飛彈、以色列天使飛彈，及義大利的艦載飛彈等，就其綜合性能，作比較研究。另外一部分人，則向唐君鉑主任報告之後，以「松石計畫」為名，向陸軍飛彈指揮部，索取已報廢之鷹式飛彈二枚，運回中山院以後，分交火箭所及電子所各一枚，分別就推進系統及電子追蹤系統作拆解分析研究。

這項拆解工作，亦即現時所稱的反向工程，對火箭所或電子所的科研人員來說，是十分重要的基本練習。使他們由一無所知，慢慢瞭解到在飛彈彈体中那麼狹小的空間內，如何放入推進火箭，如何放置尾翼控制系統，如何在彈頭內裝置炸藥及引信，如何接收雷達回跡信號而使飛彈能追蹤目標。

至於彈體之內如何布線，如何隔熱絕緣等技術細節，更是科技同仁們不會放過的章節。到了民57年（1968）8月，電子所控制組的同仁，對攻艦飛彈已經有此較清楚的認識，乃呈報唐君鉑核准，提出了研製反艦飛彈的初步計畫。

這個初步計畫，主要的目的在作前期的分工。然後由分配到工作的單位，就軟體的配合或硬體的製作，作深入的研究，看看大家的努力，是不是能夠發展出一套現代的攻艦飛彈系統。譬如火箭所方面，先要設計及製造推力火箭，能把飛彈自艦船上的發射箱中推射出去。

飛彈推射出去以後，還要繼續飛行30公里，自然又需要續航火箭。這兩種不同的火箭，所用的固態燃料自亦不同，如何獲得其火箭燃料配方，是另外一項工作。要飛彈平穩貼著海面的一定高度飛行，需要一個靈敏的高度計，這是一個精巧的電子裝置。

光有高度計也不行，飛彈受到外在氣流的影響，難免會上下或左右擺動，要把這種擺動自動地修正回來，就要靠一套陀螺儀及加速儀組成的慣性裝置，把這變動的信號，經由電液伺服器，以轉動飛彈上的翼面，使能維持正確方向行。

所謂正確方向，就是能擊中目標的方向。這項重要的攻艦飛彈起始計畫，唐君鉑自然先與柏格曼教授商討，再向蔣介石、蔣經國提報。韓光渭奉命就擬議中的攻艦飛彈，提列初步的性能規格。韓氏乃將此一擬議中的飛彈，暫定名為雄蜂（Drone Bee；雄蜂飛彈名字的使用，一直用到1982年，其時雄蜂二型飛彈計畫名稱已出現。國防部的參謀們，乃有將雄蜂改名為雄風之議，郝柏村總長於1984.6.20.以雲霖字第1122號令正式將雄蜂飛彈更名為雄風飛彈），後韓光渭就成為雄蜂飛彈研究案的策畫人。

正在中山院內研討攻艦飛彈發展方案的時候，控制組另外也提出了巡弋飛彈的構想，於是就把最初的雄蜂飛彈定名為雄蜂一型飛彈，而巡弋型者稱為雄蜂二型飛彈。而「雄蜂一型飛彈研製計畫」，於民60年（1971）7月，由蔣介石核准正式實施。計畫主持人是火箭所副所長鄭毓珊，韓光渭則為雄蜂導引控制系統主持人。

柏格曼教授對韓光渭所提「雄蜂飛彈」的性能規格（下文起改稱為雄風）的擬議，是非常贊成的。他認為國府除研製原子彈及投射原子彈的彈道飛彈外，戰術性的攻艦飛彈及防空飛彈，也是國府軍隊急切需要的項目，應該及早同時推動，以防範對岸共軍的蠢動。

柏氏亦主張，初期應從攻艦飛彈著手。因艦艇目標僅在平面上活動，亦即二維平面，艦艇航行的速度也慢，較易處理。飛機則不同，是活動在三維空間，速度起碼是艦艇的10倍以上，處理技術上比較複雜。柏教授的建議，合乎現實，也和唐君鉑的考慮不謀而合，就一直成為中山院飛彈研製發展的原則方向。亦即，先發展攻艦飛彈，然後發展防空飛彈。

短中程彈道飛彈呢，蔣經國的興趣一直不大。說起來也是，中國人打中國人，不應該是努力的方向，求自保即是。而柏氏亦建議，雄風飛彈宜採十字型，即有四個中翼。因在飛行過程中較為穩定，容易控制。

柏格曼基於對蔣介石的崇敬，及促進以色列與中華民國的友誼關係，他出面協調以色列航空工業公司（Israel Aerospace Industries IAI），對台出售天使飛彈。以色列當局終於同意出售一小批「天使飛彈」給國府海軍。蔣介石著令國府海軍，配合中山院辦理。國府海軍乃以「精實案」為名，向以色列購買三套「天使飛彈」武器系統，先行安裝於「岳陽號」等三艘驅逐艦上。

中山院派執行長夏新中將（海軍）組團，會同海軍負責人員，一同赴以色列簽訂購買合同。1969年8月底，中科院及海軍人員簽約後返回台灣，即赴日月潭涵碧樓向蔣介石簡報。是時正值金龍少棒隊，在美國威廉波特勇奪冠軍之際，蔣氏和夫人宋美齡先行接見少棒隊全體隊職員，並攝影留念，以示嘉許。接著，蔣氏即一人接見中科院及海軍簽約團。

1994年中科院展示室陳列國軍雄風飛彈試驗過程與紀念彈頭（曹俊漢攝／中時報系檔案照未經同意禁止轉載）

蔣介石年輕時，曾在當年十里洋場的上海灘玩過股票，早已見識過精明的猶太人。蔣介石靜聽簡報，未發一語，顯然神情愉悅。他知道在他治理下的這片中國土地，是他自民國16（1927）年黃埔軍校出道以來，最可切實掌握而又平穩的所在與歲月。多少年來橫亙在他內心國防獨立自主的企盼，眼見正要大步邁出去了，自然愉悅非凡。

簽約團簡報完畢正欲辭出之際，蔣介石突然用他的寧波官話問了一句：「收條收好了吧？」在場人員，一時面面相覷，不知如何回答。因中、以雙方，簽有厚厚的一冊契約書，並非收條。唐君鉑機警，馬上站起身來說道：「報告總統，收好了。」顯然，蔣氏年輕時的上海外灘經驗告訴他，和猶太人打交通，收條一定要收好。

唐君鉑旋即派控制組組長韓光渭，及雷達組專家許塏等人，代表國府海軍到以色列IAI駐廠監造「天使飛彈」。韓光渭、許塏等均出身海軍機械學校，韓光渭是美國海軍研究院博士。許塏畢業於新竹交通大學電子研究所，後亦曾赴美深造。

國府的專家們一方面在以色列航空工業公司（IAI）負責飛彈監造，一方面通盤瞭解「天使飛彈」系統結構與內部構造，瞭解該型飛彈的組裝、測試方法與試射步驟。那時正是中華民國為聯合國的常任理事國席位奮戰的時期，蔣老帥似乎早就預知終有一天會退出聯合國。

1971年10月25日中華民國終於被迫退出聯合國時，蔣氏發表了「莊敬自強、處變不驚」的名言。中山院的「桃園計畫」和接踵而來的「雄風一型飛彈計畫」，正是這位永不屈服的老帥，他要預演的「莊敬自強、處變不驚」戲碼，藉為台灣軍民，樹立自強而不驚的典範。

這批專家從以色列回到台灣中山院後，立刻根據天使飛彈的規格性能，重新設計並製造雄風一型飛彈。期使雄風一型飛彈的性能，和天使二型飛彈完全相同，俾使雄風一型飛彈在臺灣量產後，可以立即頂替天使二型飛彈。

但雄風內部使用的料件、配件，和天使所用者並不雷同。雄風的料件及配件，絕大部分都由台灣當地生產，或由中山院所轄加工廠研製而成。這其中不僅包括製造，還包括原材料的研究開發在內。雄風飛彈，是台灣中山院著手研製的第一個現代化武器系統。

從嚴格定義觀之，雄風一型飛彈堪稱是以色列天使二型飛彈的「山寨版」。但雄風一型飛彈武器系統的設計與製造，都是中山院的科技專家們，自力完成，其成功面世，對中山院甚至對整個台灣工業水平來說，都有非凡的意義。

我們平時所說的某某飛彈，實際上是某某飛彈武器系統的簡稱。譬如所說雄風一型飛彈，是雄風一型飛彈武器系統的簡寫。

「雄風計畫」主持人韓光渭。（中時報系檔案照片）

為什麼叫武器系統？表示那是一整套完整的東西。即以雄風一型飛彈武器系統言，該武器系統包含了：1.飛彈本身，2.發射架，3.雷達和戰術中心，及4.支援裝備包括各種測試儀具等4個部分。

再以飛彈本身言，又可概分為4個部分，即1.彈頭（含炸藥及引信）、2.尋標器（相當於眼晴）、3.導引控制系統（相當於大腦及神經中樞）及4.火箭（動力來源相當於兩隻腳）。

這4個部分，除火箭本身比較上純屬機械製品外，其餘部分，電子都是主角。像彈頭中，並非只有炸藥，其中引信是極精密的電子組件，使飛彈擊中敵艦，穿透甲板數公尺而後爆炸，以造成敵艦最大損傷。故一般武器系統，在電子方面投入的經費，往往在70%以上。

由此，應可看到唐君鉑早年的睿智與遠見，他首先指定任命電子研究所的人員，從事中華民國第一代武器系統的研究發展。假如把武器系統的研究發展看作是辦一場盛大酒宴，那訂席人是蔣介石、蔣經國父子，餐廳負責人是唐君鉑。

中科院的科學家、工程師、技術員，則是經理、大廚、二廚及跑堂等工作人員。菜單是蔣氏父子點的或希望要的，唐氏負責轉達並督導進行。當唐君鉑的餐廳剛僅有門面而接下這一場盛大酒宴的時候，自需先擴充廚房、添購爐具、用具等（即實驗室及加工廠的增建或擴充）。還要派出人馬搜羅所需食材、配料（即各種原材料、零件、組件的獲得）。

擺桌的場地也要準備停當（即飛彈試射場地），以候嘉賓蒞臨。假如某項特定食材譬如松阪牛肉，日本根本不賣，而這場宴席又非要不可時，那可能要特別設立一個專業農場，畜養一種類似松阪牛的牛來取代不可，這可不是簡單的事，而事實上這種事還真不少。

所以「雄風一型飛彈」，在蔣介石老帥親征的號令下，無論是中山院或國府海軍，都卯足全勁，賣力以赴。「雄風」計畫的推動，對國府海軍言，首先擺脫了美國武器供應的箝制，獲得了先進的攻艦利器。對中山院及整個國家而言，則使現代國防科技，得以在台灣由生根、萌牙而至發展。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】