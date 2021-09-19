這篇文章只是我的一個情懷，一個感覺自己必須寫什麼東西，的情懷。

再過一周，下週六，就是國民黨黨主席選舉。此刻你會想，台北女孩寫這個做什麼？

只是突然有個深刻感覺：此刻該寫國民黨了，必須寫！

我家人立場偏藍，然而此刻我們也都有類似感慨：不在乎國民黨未來如何，隨便了。

我想寫國民黨，而角度完全不同於台灣內部的媒體分析。

因為國民黨的落魄，大陸社會一方面認為其在兩岸上沒有擔當，成天和稀泥、和得也不夠漂亮，一方面認為這反映了台灣在兩岸關係上一去不復返。

國民黨黨主席選舉將至，參選人有朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源四人，此刻眾人對國民黨的評語，也僅剩一句「國民黨還有救嗎」？

台灣美麗島電子報7月的民調可以看出，國民黨在20-29歲的正面好感度僅25.2%、負面好感度高達63.8%；30-39歲的正面好感度僅20.5%，負面好感度卻高達66.2%。至於民進黨，20-29歲的正面好感度為42.20%，負面好感度為47.8%；30-39歲的正面好感為35.5%，負面好感度為56.4%。

在大陸這裡，對台灣稍微有瞭解的大陸人也會訝異「國民黨怎麼淪落成這樣」？

國民黨如今之敗，敗於兩岸，在兩岸民間這都是一個普遍認知。今天不談國民黨內部各派系鬥爭，不談那些細枝末節的角力，就談一個普遍的既定印象：國民黨之敗，是因為不像民進黨那樣「反中保台」？

天真、可愛

要講國民黨之困境，不能不提台灣整體環境。

一些短期去過台灣，以及在台灣長期生活過的大陸人，對台灣印象有好有壞，但最共同的感想，就是台灣人天真、可愛。這天真可愛一方面是對遊客的人情味層面，一方面是在面對嚴肅議題的時候。

比如，過去民進黨對兩岸經貿協議多有批評，等執政後又「概括承受」，過去罵兩岸經貿協議的，與現在支持的，很多可能是同一票人。過去不行，怎麼換個人上台又可以了？就跟網路上曾說的流行語一樣，國民黨對大陸是「跪著賺」，民進黨是「站著賺」，這到底是什麼道理、兩黨具體對大陸在政策上有什麼差異，很多人可能也說不明白。

天真、可愛，對政治的認知比較淺薄，不喜歡談那些嚴肅的對立問題，就喜歡看看輕鬆愉快的。兩岸年輕一代都是如此，但兩岸體制不同，對於政府「能解決問題」的信任度也不同。

我自己到大陸多年後才猛然驚覺的是，台灣人（包含我自己過去），對政治人物的要求、擔當、使命，與大陸人民完全不同，簡單說，就是要求非常低，根本沒有「這個人該擔起全民未來、肩負厚重使命」的真正認知，反正做不好四年就換。

民眾不深究，不論藍綠，都混日子，誰能選上，看誰公關廣告做得好。這一塊國民黨無疑大輸。

「對兩岸糾結」幫了民進黨

再講講台灣繞不開的兩岸、統獨問題。

兩岸統獨這一塊有許多民調，大陸普遍會關注的就是「中國人認同」，也就是「認為自己是台灣人、中國人、還是兩者都是」，或是「如果大陸會打台灣，還支不支持台灣獨立」等問題。大陸媒體常用這些民調，去反映兩岸關係的好壞。

但如果你問，請問支不支持兩岸學生往來，或是支不支持兩岸和平對話、避免衝突風險，或是認不認為台灣應該與大陸官方建立有效的溝通機制、增加雙方的溝通等，相信不論藍綠選民，八九不離十，都會認為兩岸應該和平、應該破解僵局、先談談。

2018年馬英九出書，其中就有提到一個小故事：有個年輕人告訴馬英九，自己想要的，其實就是能考上大學、大學畢業能找到工作、兩岸和平、經濟不要太差。相信這就是老百姓普遍的共識，而這些願望，許多與中國大陸也相關。兩岸關係在台灣，就是有一定重要性，這些全民都知道。

國民黨的「兩岸和平」按道理說，就是台灣主流民意。蔡英文一開始想採取的路線也是老掉牙的「維持現狀」，只是比起跟大陸政府展開溝通，她自身也有諸多糾結和小情緒。

政府和人民都糾結，結果就是無法在「政治層面」面對中國大陸。知道重要，但人民政府都想躲著。

這樣的小情緒，國民黨出來說兩岸，就格外不討喜，跟父母的念叨一樣，特別是對年輕人。

在大陸，也有對台灣有所研究的人感到困惑，感覺蔡英文一直在提「對大陸釋放善意」，但又各種「美台勾連，踩大陸底線」的動作，很矛盾。但觀察台灣政府，很可能都是「天真、可愛」的：美台互動，順便觀察一下中國大陸的反應，「反正我又沒有怎麼樣「、「我又沒台獨怎麼是踩線」。

這就是上述所說的，台灣政治人物，對於自己肩負的擔子、肩負的使命，有多厚重，根本沒有什麼認知，也沒有意識到自己的言行會挑動大陸、影響大陸官方對台海局勢發展的判斷。站在大陸角度而言，台灣對美國釋放信號，怎麼能是一句「我又沒怎樣」、「就是說說而已」？

這與中國大陸的情況完全不同，大陸人民也老是因為這樣看不懂台灣。

國民黨的「不爭氣」

綜合以上，當現在大家都在說「國民黨不爭氣」、「內鬥內行、外斗外行」時，先需看到整個大環境的變化。

近十年以來政治人物一次次讓人民失望，台灣在國際上被動，連帶著民意無奈，論起政治就是「反正藍綠都很爛啊」，反正也就是這樣。

歸根結底，整個國際大環境確實變化太快，就連政府精英們的心態都未及時調適，或是情願深陷「過去的國際秩序和經驗」。

連帶後果是，問題未解決、老百姓認為「反正藍綠都爛」，民意對整體環境的認知，快速的「無所謂化」、天真化、「看著很爽、聽著很爽」的情緒化。注定會使擅長公關的民進黨大贏。年輕人被民進黨拉走，國民黨也未留住中間派的心。

「兩岸陣痛期」提早來

最後，國民黨不會倒，只是兩岸「陣痛期」提早到來。

我們常說兩岸民意當前對彼此都少有善意，「兩岸民意都往極端方面走」，國民黨在這時代注定微小。但再一追問，會發現這也是一個複雜問題：民意極端到哪裡去？台灣人在大陸繼續工作，跟大陸民眾一同吃飯炒股，在台灣的台灣選民也不想打仗，兩岸老百姓都是過日子優先。

但兩岸對彼此的「政治模糊性」（包容度）確實在縮小。

國民黨如同一個數十年一日、每天按時打卡上班的公務員，自認也有一定使命（至少在兩岸上是如此）。而今對自己的兩岸路線，自己曾相信的歷史使命，都產生懷疑，做賊心虛似地擔憂。

國民黨黨主席選舉前，不但民眾普遍不在意，甚至就連許多藍營支持者，都對未來黨主席不抱任何期望。聽過一些支持者，甚至已經抱著吃瓜心情：「以後就看民進黨怎麼跟對岸玩」。

寧可看戲，也不抱期許。

我是馬英九兩岸政策的受惠者，包含一開始有意願上豆瓣瞭解中國大陸、在豆瓣結交大陸網友、一票「藍綠紅」在同一個小組玩成一起。若那時台灣政府採取「為什麼我要跟你談、不是你跟我談」之姿，沒有嘗試瞭解對方、取得共識，也不會有這個局面。

我過去也愛隨便罵「馬英九內政做很爛」、弱爆了等等，但他承擔起了一定身為領導人的責任。但與其說我多懷念他執政時，不如說，我是真心懷念過去的兩岸。

也就是歷史了。

身為藍營選民，未來未必能「投得下票」，僅能做到不忘歷史、懷抱希望，相信不論如何，兩岸雙方都不至於走到「談無可談」的那一步。

身為曾受惠於兩岸關係友好的人，稱不上有多大使命，牢記「不忘初心」也仍是有的。僅能在兩岸交流上做好自身本分，就算外界喊打喊殺再厲害，都不忘記最基本的「人同此心」。

兩岸陣痛，甚或更糟，也能保留這一點執著，這是一個藍營選民對自己的最後期許。（郭雪筠/台北女孩）

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