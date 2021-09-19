近來政府為提振消費動能，除了政院發行五倍券，給每人五千元之外，八個部會也加碼發國旅券、好食券、地方創生券等，自五月疫情干擾以來，如今情勢稍緩，確實需要振興一下，以鼓舞零售、餐飲及旅遊業的景氣，對此我們樂觀其成。

不過，當我們歡樂於政府發這麼多消費券的同時，我們也必須明白，錢不會從天上掉下來，以政府如今的財政處境，是發不出這麼多券的，這些錢都得以特別預算的方式，藉由舉債所獲得的錢來融通這筆支出，這筆支出不算小，五倍券就需要1200億元，八部會發的八種券也超過70億元，以中央政府一年的歲出2兆而言，這筆開銷也占了6％。

然而，我們相信，依過去發消費券、三倍券的經驗可知，這些預算的支出，帶動了消費，最後非僅可以帶動商業景氣，也可以帶動稅收，不致於影響財政的穩定，相較於這些年政府為進行前瞻基礎建設、新式戰機採購所編列的龐大特別預算，五倍券及八部會加碼券的預算，只是小巫見大巫。

這些年政府舉債規模持續擴大，中央政府的債務餘額已由2016年蔡政府上台時的5.3兆元，升至今年6.3兆（預算數，迄八月底實際數也已達5.7兆元），隨著特別預算的持續執行，這個數字未來幾年必然還會升高，這是個嚴重警訊。

也許是2008年美、歐因應全球金融海嘯，採行擴張性的財政政策，大量舉債成為常態，就鬆懈了我們對財政赤字的危機感，因此政府舉債規模愈來愈大，出手愈來愈大方，對債務也愈來愈不以為意，若有人因此對財政示警，官方大可拿起各國政府的債務數字、債務占GDP比率比一比，然後得出台灣債務負擔比起美、歐好得許多的結論。然而，美、歐有龐大的國力、資源為後盾，我們有嗎？自然是沒有，因此維繫穩定的財政，仍是非常重要的事。

我們現在財政穩定嗎？我們可以觀察「賦稅依存度」這項指標，這項指標係指各級政府稅收占各級政府歲出的比率，是觀察政府收支是否穩定平衡的重要指標，1970年代，我國賦稅依存度近八成，1980年代降至七成，隨後由於六年國建，1990年代政府支出大幅擴張，以至這項比率跌破六成，當年各方對此不斷示警，官方也甚表憂心。

賦稅依存度跌破六成是什麼概念？意思是政府一年的稅收只能支應七個月的支出，隨後五個月就得靠國營事業盈餘繳庫、出售公產挹注、釋股、舉債來因應，這樣的財政是不平衡的，釋股、出售公產來維繫政府支出，總有賣完的一天，當年主計處官員無奈的表示，這形同賣祖產，不是長久之策。讓1990年代賦稅依存度急劇下滑最重要的原因，正是政府支出急劇成長，在釋股、出售公產難以挹注所需預算時，最後只能循舉債一途，於是債務愈積愈大，而引起財政危機之論。

和今天不一樣的是，當年債務升高，賦稅依存度下滑，社會上就會有許多人，許多專家學者為文示警，官方也會虛心接受，但今天示警的聲音少了，因為大家總覺得美、歐、日的債務這麼高，人家也不緊張，我們無需自己嚇自己，因此政府的支出規模愈來愈大，賦稅依存度愈來愈低。

今年的賦稅依存度還沒統計出來，但去年的數字已經有了，2015～2020年依序是78.5％、78.9％、78.7％、80.8％、81.6％、70.6％，去年賦稅依存度的下滑固然和疫情有關，實則是連年財政擴張所致，若不加以節制，撙節政府支出，日後有可能會和1990年代一樣，一發不可收拾，賦稅依存度由八成而降至七成，而跌破六成，恐已為期不遠。

我們還是要強調，政府該花的錢不必省，但不該花的錢，自然應該省下來，五倍券及各部會加碼的消費券有著穩定消費信心的作用，自然是應該花，但是像過去政府興建了許多蚊子館、蚊子停車場、甚至蚊子馬路，則屬浪費，自不應該花，執政當局必須了解，今天所借的錢，所舉的債，每年都得支付逾千億的債息，日後還得還本，屆時將排擠其他政事支出，今日花錢的快意，終將成為日後施政的絆腳石。

最後，我們還是要引述古典經濟學家的名言：「國家不消滅公債，公債必消滅國家。」不管我們舉債的理由有多正當，有多充分，當我們政府債務扶搖直上，而賦稅依存度連年下滑，這就是嚴重警訊，一百年前如此，現在如此，今後也是如此。