新竹縣市合併升格議題成為熱門話題，林智堅也頻頻為大新竹合併造勢，甚至在民進黨中常會向總統蔡英文推銷，但沒有得到熱烈的回應。雖然柯建銘幫忙大力推銷，並且表示這個會期就可以完成修法，讓第七都誕生。但明年新竹縣市能否合併升格，看起來機會還是很渺茫。

從法制與政策面來看，有關行政區合併程序的行政區劃法草案仍然躺在立法院，也非這個會期的優先法案，柯建銘想要強渡關山，可能要說服黨內各派系。

從財政政策面來看，目前施行的中央地方財劃法，直轄市可以優先分得較多的統籌分配款，如果新竹市合併升格為第七都，那勢必排擠其他縣市的預算，這就是嘉義縣選出的陳明文開炮反對的原因之一，民進黨沒有動機為了一個大新竹市開罪其他縣市。

再從政治層面來看，柯建銘雖然政通人和、直達天聽，但畢竟是和蘇貞昌關係良好，這點其他各派系肯定不是味道。柯建銘當然希望蘇貞昌在位期間為自己的子弟兵營造良好發展道路，但在各派系尚未被知會就提出新竹縣市合併的狀況之下，其他派系肯定不會點頭，所以在黨內無共識之下，大新竹明年合併升格的可能性就不大了。

大新竹合併升格一旦暫緩，林智堅的仕途就會受阻，也會影響到柯建銘，這是大新竹難成局的更重要理由，但不會有人公開說。

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