美國參謀聯席會議主席米利上將遭爆料，在美國總統大選前與國會山莊暴動時，曾兩度致電中共參謀長李作成，保證「美軍沒有向中國開戰的意圖」、「若美國真要動武會先通知對方」，消息一出，爭議四起，川普得知後更斥為「叛國罪」，米利上將陷入忠誠的風暴。

美國自「高尼法案」頒布後，明確規範參謀聯席會議主席被指定為總統、國防部長等文人的首席軍事顧問，沒有部隊指揮權，但還是在總統身邊參贊軍事的重要人物，怎會做出如此「通敵」的行為，但以米利上將在軍中及華府的資歷，除非政治判斷有問題，不太可能犯這種嚴重的錯誤。

米利上將的公關也說明：「上將的任何電話，都配備了工作人員，並與國防部與跨部門溝通協調過」，這話倒也不假，畢竟這種熱線電話，必定會有傳譯人員、秘書、紀錄以及錄音，可能國安會、國務院的人員就在旁邊指導，不太可能是米利上將在辦公室自己打電話給李作成閒聊，所以準確地說米利上將這兩通電話，是經過內部溝通，透過軍人間共同的語言，化解不必要的危機。

前些年，兩岸局勢和緩時，「兩岸軍事互信機制」一時之間成為顯學，無論軍中或民間專家紛紛投入研究，為兩岸和平帶來無限的想像，但是現實面是沒有政治互信又何來軍事互信，到現在不但沒有互信，共機還天天入侵，看看美國想想自己，若是我們與共軍有熱線，至少還不需要翻譯呢！

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