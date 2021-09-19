常聽到一首歌：「老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪，一口家鄉話，句句訴衷腸；老鄉見老鄉，心兒滾滾燙，一壺家鄉酒，滴滴暖胸膛。」

2014年2月利用年假之便，拜訪了大陸幾個對口單位，在與全國台胞聯誼會座談時，我故意「撂」了一段台語（閩南語），引起一陣小小的騷動，因為在座的台聯幹部幾乎不會聽和講，個個面面相覷，後來我改用國語（大陸稱做普通話）說了一句話：「對台工作不用台灣多數人常用的語言，行嗎？！」

午宴時，原先未趕上座談的該會會長汪毅夫先生邀我同桌，因為他是廈門人，從頭到尾我們都用廈門話（閩南話）交談，雙方備感親切，不禁回想起前些年與廈大教授陳孔立一席閩南語交談，也有一見如故的親切感。

席上我告訴汪會長，當年明末清初，耶穌會傳教士利瑪竇等人因為學會中國官話，並且尊重中國傳統敬孔祭祖習俗，所以能順利傳教，並且結交中國士大夫，為中西文化交流做出重大貢獻。我還舉清代因為迴避原則，台籍考生通過科舉卻未能留台為鄉梓服務，但清代派駐台灣的官員或官兵則盡可能揀選閩籍人士，使工作上無語言障礙。清末開港通商後來台的長老教會牧師如馬偕、馬雅各，以及後來來台傳教的天主教神父、修女，大多能使用流利的台語、客語甚至原住民語，因此能順利傳播基督福音，推廣教會工作。

當前對台工作最用心的是日本，因為對台工作用心貼心，其效果不言可喻；日本對台實施免簽證措施和承認台灣駕駛執照，讓台灣人「足感心」。日本在台交流協會人員編制十分龐大，不是沒有原因的。

想當年日據台灣時，凡是來台工作的基層公務員、警察都要先學會閩南話、客家話、甚至原住民語言，因此多能擄獲人心，足見其治台用盡心力。汪會長對我上述講話頻頻微笑點頭，還表示考慮加強會內同仁的台語能力，我最後還送給他一句話：「中國對台統戰已經輸給日本，多加油！別再落後美國、歐盟！」

對著統戰部的官員，我說出重話：「中國對台統戰不如日本！甚至不如美國、歐盟！」並舉全世界100多國對台免簽證為例，提醒中共當局，對台胞證應檢討簡化，並研議予以免簽證，甚至不宜否認台灣駕照在大陸可一體適用。朋友聽後捏了一把冷汗，擔心恐被列為不受歡迎人物，我則以笑回之。2015年3月我又參加了大陸參訪團到了北京，見到了相關的工作人員，仍能獲得善意的回應。

2015年習近平參與兩會的「聯組會」討論，習在會中提及（新華網雖未刊，但在新華社官方微博「新華視點」提到習近平在旁旁聽）有政協委員提到，自己在境外用閩南語表演時曾受到厚待。習近平對此表示，台灣除了原住民，「大陸去台的以閩南地區為主，講的就是閩南話，血緣相親，文緣相承。閩南文化做為兩岸文化交流的重要部分，大有文章可做。」

雖然此一消息未受到普遍重視，但事實上，閩南文化在兩岸交流中所受的重視以往並不全面，在有了習總書記的加持後，相信由廈門大學牽頭的「兩岸關係和平發展協同創新中心」在今後必然提出全新規畫。原名漳州師範大學的閩南大學亦可能因此在兩岸閩南文化交流、閩南文化創新、閩南青年文化合作，如閩南歌曲、閩南戲劇現代化、閩南風俗文物等方面成為新的基地，以及新型的青年交流方式。

當年蔣經國陪同新加坡總理李光耀到南部參訪，發現李能用閩南話和南部鄉親親切交談，給他相當感慨，從此他勤練台語。語言這東西十分微妙，甚至不可理喻，同鄉人見面就是愛用家鄉話交談，可縮短彼此距離。國台辦副主任鄭立中到南部為虱目魚業者聯繫契作工作，因為他能使用流利的台語和南部鄉親博感情，因此工作無往不利、頗受歡迎。國台辦主任張志軍首抵台灣，先用閩南語向大家問好，博得各界好感與肯定；捷克議長到立法院演講，也先用閩南話問好大家，立即博得熱烈的掌聲！

當年的黨外、現在的民進黨早期所舉辦的各種演講場，從頭到尾都使用台語，因此場場爆滿。其中奧妙就在這裡！期待大陸的各單位能對此有所體悟和掌握，期能發揮事半功倍的加乘效果！

（作者為前長老教會台南神學院講師）

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