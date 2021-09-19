國民黨舉辦了兩次黨主席辯論會，其實用不著舉辦第三次，民眾大概心裡已有數，誰表現最好、誰當選對國民黨最有利，都了然於心，但是，然後呢？網路聲量最高的就一定當選嗎？不一定！因為不是每個人都是國民黨員、並沒有投票權，而這些網路聲量是誰造成的呢？除藍營之外，我們都知道是誰在培養網軍、誰是惡名昭彰的｢塔綠班｣？這些｢綠學士｣可不會輕易放棄這次操縱的機會。

四位準國民黨主席，其餘三位都不足懼，因為朱立倫、江啟臣當主席期間並沒構成民進黨的威脅；卓伯源也只是陪公子讀書，唯獨張亞中有韓國瑜的影子，路線走的也差不多，有了前次經驗，民進黨自然也想好了套路，用斬殺韓國瑜的方式對付張亞中，就是高高舉起，然後重重摔下，重演上次國民黨的悲劇。

張亞中學術理論豐富，惟缺從政經驗，於選舉的大會戰當中擋得住各方的牛鬼蛇神？民進黨只需將其拉入｢紅統｣、｢中國｣同路人泥沼，然後施展｢抗中｣、｢保台｣名義，又將是一番腥風血雨的大對決。

張亞中要對付的不是黨內同志，真正可怕的對手是民進黨大軍團。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※