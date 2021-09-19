中國9月16日正式申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。這是2020年11月20日，中國國家主席習近平提出積極考慮加入CPTPP後，中國在融入CPTPP方面邁出的重要一步。

前不久9月13日，中國外交部長王毅抵達新加坡，與新加坡外長維文舉行會談。新加坡外交部發表聲明稱，維文在與王毅的會面中對中國加入CPTPP的意願表示歡迎。今年5月彭博社曾引述有知情人士的話透露，中方已與來自澳洲、紐西蘭、馬來西亞等國的官員就CPTPP的相關細節舉行了技術性會談。

可以看出，中國為加入CPTPP進行了相當長一段時間的運籌。

CPTPP源於美國、日本及加拿大等12個國家於2015年達成的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。TPP原本是一個旨在圍堵中國的亞太地區經濟組織。以往各方討論亞太地區的經濟形勢時常常提到RECP對壘TPP。

川普擔任總統期間美國宣布退出TPP。拜登（Joe Biden）上任後美國還未宣布重返CPTPP。白宮國安會發言人日前回應記者提問時說：「拜登總統已清楚說過，不會加入最初的TPP設計架構。」

在這樣的背景下，中國申請加入CPTPP非常引人注目。

為什麼要加入CPTPP？中國官方的說法是按照加快構建新發展格局的要求，推動經濟全球化和區域經濟一體化。

基於過去這麼多年圍繞TPP的博弈，不少聲音認為，中國積極向CPTPP靠攏很大程度有中美博弈的需要。

在拜登政府沒有重返CPTPP，中美都未加入的情況下，CPTPP如何擴員，會成為重要的選擇題。亞太各國都非常清楚中美鬥爭的現狀。

CPTPP如果以後接納了美國而拒絕中國，是否意味著將沿著圍堵中國的思路打造對抗中國的經濟組織？為了避免中國誤會也好，為了避免被美國裹挾也罷，CPTPP很大機率不會單獨吸納中國或者美國成為成員國。

如果中國沒有申請加入，而日後美國要求重返，那麼現有成員國很難拒絕美國，局勢有可能重溫美日主導TPP對抗中國的舊戲碼。

中國申請加入，成功與否並不重要，重要的是提醒各方必須重視中方態度。如果中國不被吸納，美國短期內很大機率也不能加入。

CPTPP 11個創始成員國包括加拿大、澳洲、汶萊、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡與越南。日本是核心成員。

日本首相菅義偉曾在2020年12月18日接受採訪時表示，只要中國維持現行的政治和經濟體制，很難加入CPTPP。該協定規定成員國必須具有非常高水準的市場開放，而這對中國而言門檻很高。菅義偉2021年1月3日再次喊話美國，稱「日本一直為美國的回歸預留了空間，期待美國新一任政府上台後，能夠考慮重返CPTPP」。

一邊說著中國加入有難度，一邊歡迎美國重返，日本仍然有打造制衡中國的經濟組織的意圖。但是CPTPP的擴員需要所有成員國都同意。新加坡、馬來西亞等東南亞國家，很難同意日本將該組織帶偏。

（本文來源多維新聞網，授權中時新聞網刊登）

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