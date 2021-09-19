國軍年度「漢光37號演習」已於日前圓滿結束。進入第3天的重頭戲，是各型戰機在屏東「佳冬戰備跑道起降」演練；IDF經國號、F-16V、幻象M2000-5及E-2K空中預警機等4型機依序自南向北進場落地，滑行通過指揮區。

蔡總統親臨現場視導，向飛行員揮手致意，隨後宣慰任務飛行員。隨著戰機起降的畫面傳出，真是壯觀無比，也吸引了大批軍事迷在旁拍照。三軍統帥蔡總統與飛行員們在戰機前合影的相片，真是威風凜凜、帥氣十足。

這次戰機起降的「佳冬戰備跑道」，是台灣目前5條可供戰機起降的戰備跑道之一，也是唯一的省道公路，其他4條都是高速公路。所謂「戰備跑道」，是指為避免發生戰爭時，跑道遭毀壞或被佔據，乃在公路中設計可供軍用飛機降落的路段。其路面必需筆直無彎道，裝有燈光標誌，沒有電桿、天橋等障礙物。

演習結束後，各方紛紛提出檢討。民進黨立委蔡適應便指出，為因應中共對我空軍基地的攻擊，國防部應考慮增加額外的戰備道。的確，一旦兩岸爆發戰爭，我空軍各機場及戰備道將是共軍各型短程導彈第一波攻擊的主要目標。為提升戰機的存活率，增加興建額外的戰備道路確有必要。

增建戰備道係為因應共軍導彈攻擊，然而相對的我們也應當盤算一下共軍導彈的數量和性能，始知該建造多少戰備道才合乎因應的比例？根據公開的資料，部署在台海當面的幾座導彈基地，如福建永安、江西樂平、浙江金華，這些基地所部署的東風-11型導彈及其改良型東風-11A，約有500到600枚，其射程為300-600公里，「圓形公算誤差」（Circular error probable / CEP）可達30-50公尺；另中共改良的東風15C型，射程超過600公里，CEP最小可達15公尺。且以上兩型均可車載公路機動發射。

根據我國《海軍學術雙月刊》第五十一卷第六期的資料：戰機起降最短距離以2000公尺長計算，跑道寬度以20-25公尺計算；以新竹機場為例：若以100％命中率需耗彈 8枚，以50％命中率則需耗彈16枚，故預估使用量為10-16枚。另根據美國國防部定期發布的《中華人民共和國軍事力量報告書》，共軍有超過1100枚短程彈道飛彈的部署係針對台灣。

目前台澎地區共有13座軍（民）用機場，根據上述月刊估計，所需摧毀我所有機場導彈數量約104-137枚。至此吾人已可清楚了解，以共軍如此龐大對準台灣的導彈數量觀之，不論我們要興建多少個戰備道，也都經不起共軍的導彈攻擊。

當然我國國軍建軍備戰之目標，是要能有效即時嚇阻敵軍發動攻勢之武器；也就是在「防衛固守，重層嚇阻」的國防戰略指導之下，將我們有限的國防戰力發揮到最大作用。然而，除了作戰之外，我們就沒有其他的因應之道嗎？

「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，面對中共強大的軍力，我們的國防建設當然重要。但另一方面，《孫子兵法》有云：「知己知彼，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼不知己，每戰必敗。」我們也應該好好的思考，為什麼北京要以武力威脅台灣？究竟我們要用甚麼方法，才能讓中共放棄武力？

有道是「唯智者能以小事大」，我們當今的蔡政府及三軍將領有這樣的智慧嗎？我們的將領們有依據你們的軍事素養和專業道德，向身為三軍統帥的蔡總統做出仔細、專業與負責的分析和建議嗎？或者僅是為了暫時的一官半職，而紛紛噤聲不語，不敢向蔡總統說出真心話？

吾人深知兩岸關係的處理是非常的複雜棘手，但卻難以一刀兩斷，互不往來。蔡政府實宜擺脫美國政府的羈絆，參考馬政府時代兩岸交往的經驗，重啟兩岸的接觸與交流。改變現在的應對方式與態度，首先為打開兩岸僵局做出貢獻，則將是台灣與中華民族之福。

（作者為大學英文講師）

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