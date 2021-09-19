2016年法國擊敗日本等競爭對手，獲得澳洲385億美元常規潛艇改良型「梭魚級」合同，該型潛艦還可改裝為核動力，但是訂單說沒就沒，三國聯盟AUKUS對於法國的羞辱可謂是最高級的了。

當法國開始研發核武器的時候，美國總統艾森豪與甘迺迪都曾威脅恐嚇戴高樂，希望停止法國的核武計劃，戴高樂挺住了壓力成功製造核武器，還在1965年驅逐美軍並把部隊撤出北約（但仍派大使參加北約），從此法國走向獨立自主的道路。

冷戰期間法國核武曾經扮演不確定性角色，所謂的不確定性指的是法國駐德部隊指揮官有權發射射程700公里的戰術核飛彈，而戰術核武是啟動戰略核武的唯一板機。可以想像，當美蘇核武器對峙正烈，中間插進來法國戰術核武，把大家都嚇了一跳。

後來戰術核武發射許可權被國防部收回，但是法國核武器仍然扮演不確定角色，只要有人攻擊法國，法國的唯一選項就是發射戰術核武器，而且法國認為能夠嚇阻蘇聯的，就是法國戰術核武的不確定性。

AUKUS搶了法國的潛艦訂單，此舉必然觸怒法國，預期法國將重拾獨立自主的戴高樂路線，也許會像1965年把部隊撤出北約而僅留下大使，這已是最嚴重的表態了。

不管撤出或不撤出北約，可以確定的是法國將不會配合北約行動，連在烏克蘭問題上或在中國問題上，法國都將走自己的路，不會考慮聯盟的決定，歷史上的「不確定性」勢必重出江湖。

當然這個不確定性不是核武器，它所指是法國本身的獨立自主性，就是在經濟、軍事與外交方面的獨立自主。前提是法國必須拉攏與德國的關係，這是在密特朗總統和科爾總理時代就已經確立的方向，歐盟的兩大發動機將更緊密的合作，而且只有透過歐盟，這兩國才能發揮功能。

有些德國人曾經批評，每個法國人的大腦裡面都有一個小拿破崙。戴高樂最能夠承襲拿破崙思想，以一個中等強國扮演大國的角色，大概這就是法國人大腦裡面的小拿破崙。

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