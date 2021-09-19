一本新書《當政治成為一種產業》（The Politics Industry），由企業家凱瑟琳．蓋爾（Katherine M. Gehl）與商業策略家麥可．波特（Michael E. Porter）合著，點出自美國建國兩百多年來所奉行的民主「政治」，至今已出現諸多弊端。筆者反思，承繼中華文化從大陸轉進台灣逾70年的中華民國「政府」（特別是解嚴迄今已三次政黨輪替），也難逃「政治產業」的失能弊端，亟需深切反省，痛改前非！

蔡政府治理失能已成常態。不論是挾行政、立法優勢，對最大在野黨清算；關掉中天，箝制媒體言論自由；疫情嚴峻之際以疫抗中，阻礙人民取得疫苗先機；甚至為奉行民進黨非核家園神主牌，蔡政府公然違背公投以核養綠民意，能源配比被迫在無核可用之下，以高石化燃料占比的532政策請鬼拿藥單。來之不易的民主、法治成績，在政客消費「政治產業」下，幾乎蕩然無存，乃百姓之禍！

然而，人民遇到政治產業中，善於創造「亡國感」的黨，或出於思慮未周，也可能是無奈默許，給了破壞「文官體制」的政黨機會，導致政治產業裡，做秀的總比做事的還多。可悲的是，正因為任期保障，人民一旦「錯選」，一忍至少四年！對於蔡政府能源政策無方，犧牲下一代的福祉，人民能做的只剩下忍耐？

顯然，公民素養及教育可說是2022地方、2024總統大選不可或缺的功課，如何不隨特定政黨「撿到槍」起舞，讓每一張關鍵選票都蓋在對「淨零碳排」有幫助的政黨之上，是你我身為選民不容放棄的「權利」，也是為了下一代幸福、人類未來應盡的「義務」。過去選民習慣以兩岸議題作為衡量政黨的重要標準，但當前的台灣有比起兩岸關係更嚴峻的挑戰-2050前達到「淨零碳排」。

基此，如何擺脫政治產業的沉痾拖累，在氣候緊急下做正確布局，筆者提出以下觀察：

一、為了下一代，拒當錯誤能源政策的溫水青蛙！

民進黨執政8年以來，即便再多的「抗中謀獨」，不能改變的是台灣經濟依賴最深的仍是大陸，人民也從兩岸疏離所造成的經濟不利益中學到：「兩岸好，台灣才會好！」因此，本於兩岸歷史、血脈及長期交流的感情，筆者尚能放心兩岸不至於成為「世界上最危險的地方」。

然而，對於更棘手的「淨零碳排」，人民卻未意識到政府的「高石化燃料占比的能源方案」，對於2050達成淨零碳排根本痴人說夢！蔡政府以「非核家園」、「增氣減煤」的慢郎中方式簡直溫水煮青蛙。過去，多數人民對於政治是冷漠的，但面對比疫情、兩岸問題影響更鉅的「氣候緊急」問題，此時作為國家主人的人民，已無事不關己、袖手旁觀的本錢！

二、加速淨零碳排，無能政府難竟其功。

馬政府時代通過之《再生能源發展條例》，第3條自始包括風、光、地熱等再生能源，但隨後的蔡政府卻僅押寶在風力、太陽能等，固然有所成績，但「風光發電」具間歇性，要能穩定供電仍待努力；對比之下，政府長年忽視極富潛力的地熱，許多開發案卡關在環評阻礙、長期荒廢，近期清水地熱開發案，對宛如孤兒的地熱發展來說，乃難能可貴的成功案例，蔡政府必須從基礎法規著手，加速推動地熱發電步伐。

畢竟，能源法制未與時俱進是發展遲滯主因。經濟部雖訂有「能源安全關鍵指標」，但至關重要的「再生能源種類」、「裝置時程」、「相應政策」均付之闕如，導致像清水地熱般「明確的裝置容量」明明是應受鼓勵的再生能源，卻顯然劣後「風光產業」。顯見，過去民進黨對於兩岸缺乏以小事大的智慧，而今落實淨零更束手無策，但面對「2050淨零碳排」壓力，我們還有幾個十載可消磨！？

當台灣站在減碳關鍵的十字路口，任何決定均攸關下一代幸福，此時卻沒有政府作為減碳巨人，為人民、企業披荊斬棘、指點迷津！基此，接下來的每次選舉，都是氣候治理能力的信任票，人民應該擦亮雙眼，別讓政治產業之弊害了淨零！

（作者為納稅人）