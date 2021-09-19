2020年初新冠病毒迅速擴散至全球多國，如今病毒不斷變種，防不勝防，一年多過去，封城、禁令、邊境封鎖政策略顯疲乏，防堵不如直球面對，近日已有多國提出「與病毒共存」，紛紛有條件解禁，讓生活逐步回到疫前狀態；也就是依國人口數達到一定疫苗接種率，讓疫情蔓延得以控制並降低重症率，加快復甦民生經濟活動，放寬限制餐廳內用及參加社交聚會，最後接軌國際疫苗護照政策，開放邊境人流，重振觀光並帶動餐飲業商機。

相較鄰近他國，台灣疫情還算得以控制，但受到邊境管制影響，外國來台旅客人數銳減，觀光旅遊業成為疫情重災區，也連帶影響以國際觀光客為主要客源的觀光餐飲業生意一落千丈。根據經濟部統計局資料，台灣餐飲業總營業額2021年1月到7月累計4041億元，受疫情影響，較前年同期短少324億元；疫情除了影響經濟，也衝擊勞動市場，勞動部今年8月統計，光住宿及餐飲業共有2萬4346人被迫放無薪假。

病毒變種恐慌，讓各界對疫情影響仍充滿疑慮，還要面對未來原物料上漲及通膨輿論壓力，雖偶爾在疫情好轉時，有報復性消費或振興券、五倍券刺激帶動各行業的短期效益；但病毒肆虐時，政府宣布警戒，禁止內用規定、禁止脫口罩邊走邊吃；又疫情趨緩時，按「餐飲業防疫管理措施」，從業人員配合健康管理與環境消毒，得有條件限制降載內用，如梅花座、加隔板、家人共桌、增加通風設備等，無一不是增加內用餐飲業者與員工的成本及工作負荷。

爰此，有財力的業者可配合政府防疫政策，增加人力與設備，一方面仍要擔心禁令隨時會來，又或者因消費者恐慌心態，短時間不會外食與內用，其投入成本將付諸東流；一些財力不足的新創業者或老店，只能因營運慘澹付不出房租與人事費用，而無法撐起家庭生計選擇倒閉或退休。

政府加強防疫同時，也陸續推出紓困措施因應，按台灣健全金融規則，申請貸款容易，核貸確實因難，銀行為降低風險，需要申請者通過聯合徵信中心信用評等，光徵信就已是一堆微型餐飲業者罩門，更不用說企業或商家貸款還有一定的流程手續或擔保，貸款實在也無法解燃眉之急。台灣餐飲業在配合政府長期抗疫同時，也期待政府不讓餐飲業彈盡糧絕，盼加快「與疫苗共存」的方法。

長期而言，加快進口疫苗，普及施打率，可漸進式與病毒共存，端看新加坡已有80%完整接種新冠疫苗，為全球疫苗涵蓋率最高的國家之一；馬來西亞約88%接種第一劑疫苗，69%完整接種兩劑疫苗；丹麥第二劑疫苗覆蓋率也達71%，都已逐漸放寬限制餐廳內用及參加社交聚會；台灣是防疫優等生，定能有智慧的思考跟上國際「與病毒共存」腳步。

（作者為輔大學士後法律系、國立台灣師範大學休旅所）

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