國民黨25日將舉行黨主席選舉，目前4位候選人的競爭進入白熱化，相互辯論，言鋒詞利，無不以凸顯自己的領袖才幹與氣質為能事，或詮釋理論，或攻擊對手，但悉心聽辨之下，聞者深為迷惑！頗感4人忘記或沒有弄清楚他們要進行的是一場什麼形態的選舉；目標錯置，競選主軸呈現混亂或模糊，毫無誘因促使投票同志走出來，讓同志能做清楚明確的判斷，投下一票。

筆者深感撲朔迷離，想請教4位候選人，你們要選的是中國國民黨黨主席這個頭銜，為什麼對這個組織、這個職位、黨所處的環境以及組織的群眾都沒有明確的認識與交代。我們愈聽愈糊塗，你們的言論都在打高空，諸如九二共識、一中各表，好像超越時光，進到2024年在選中華民國的總統。

首先，你們都有一個嚴重的失落點，沒有坦白地告訴你的同志，今日國民黨是一個什麼形態的民主政黨組織？他面臨的形勢以及應扮演什麼樣的角色？這個組織應有的取向是什麼？這個組織屬性又在哪裡？你們競選黨主席，要明白地告訴你那群或支持、或失散、或洩氣的同志，今日的國民黨已經失去成為一個民主政治中應該具有意氣風發的在野黨地位，他原有的群體眾叛親離，可以說是沒有群眾的散沙組織。你們出來競選黨主席的目標非常明白:要將黨的組織重建起來，把黨的群眾同志找回來，把在野黨的功能發揮出來。

坦白地說，你們辯論的最大盲點，就是都沒有明白地說明你們與群眾同志的關係，一個組織沒有群眾，任何話、理論或理想都是放言高論，聽起來天馬行空，無的放矢。請問誰來支持你？

4位候選人之中有兩位曾為中國國民黨的主席，你們唯一要說的就是失敗的教訓，你們應該利用競選的時機，向曾經支持你們，卻因洩氣或脫離組織的選民同志認錯，或賠罪，轉而要他們重新信任你們。然而我們一點都沒有聽到你們認錯或檢討的聲音，無論是說的、辯的，都是一大堆陳腔濫調、放言高論。請問，有誰會再愚昧一次投票給你！失敗並不可恥，你的同志要知道的是你們如何能夠從失敗中再站起來，兩位必須細細道來重拾同志的信心。你們失敗是你們寶貴的經驗，坦白地將它說出來。

一位曾擔任地方首長的候選人，以成功做過地方首長而感自傲，雖然地方經驗是珍貴的，然而格局不夠放大。須知，國民黨在今天擁有14個地方首長的職位，國民黨需要有一凝聚地方經驗、能與地方群眾結合、接地氣的領導人出來，重建國民黨在群眾心中的地位。你既然是從地方走向中央的候選人，這是你的優勢，但最為可惜的是，我們聽不到地方群眾如何能凝聚在一起，發揮力量拯救國民黨的聲音。

本次選舉最大的熱點是出了一位學者候選人，辯才無礙，敢言人之不敢言的理想；學識豐富，且無政治包袱，能找到兩位擔任過黨主席者失能的缺點，對於他們不曾坦白認錯之處，也一一被這位候選人指點出來，深得抑鬱深久的黨員同志共鳴，大快人心而使民調衝到最高。

這裡出現一個弔詭的盲點，民調高是否即可假設其為黨主席後的信任度也高？這位學者是一位為群眾深信的統派信仰者，在國民黨的政治文化裡並無對錯可言。然而國民黨面對的群眾在組織文化中傾統或懼統是對立的信念，更不用說在整個台灣的政治文化中更滲入台獨的因子。學者放言高論沒有接地氣，在聽者的感覺中，走得離群眾太遠。這位學者不能了解組織與群眾兩者，在做一個政黨領導人的角色上有其不可分的關聯性。學者最大的盲點是每以教室與社會相互襯托放言高論，而不知其間有深遠斷層的相異性。

總的說來，4位候選人的辯論，熱鬧有餘，但遠離群眾心中之期待，國民黨渙散之氣未能因他們的滾滾熱議而凝聚。無論何者出線，國民黨仍無法被期待可形塑一個足以勇往直前的未來，和民進黨競爭。

（作者為中央研究院歐美研究所兼任研究員）