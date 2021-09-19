張亞中橫空出世，應原本不起波瀾，有如照表操課的國民黨主席選舉，成為不分藍綠的議題焦點。張亞中為國民黨的路線帶來衝突，結果製造懸疑，若以市場行情計價，廣告效益何止千萬，國民黨至少該為這一點，感謝張亞中。

18日由中天新聞主辦的「國民黨主席大擂台」，最高在線人數超過5萬人，向來溫和保守的朱立倫也直接點名張亞中，選擇直球對決。真理雖不見得越辯越明，但在資訊泛濫的網路時代，碰撞才有火花，才能給閱聽眾一個「關注」的理由，這是國民黨太欠缺的文化。

大眾終於關注國民黨

威權時期一黨獨大的的國民黨，習慣的是由上而下，兩位蔣總統並不需要跟誰辯論；2000年政黨輪替後，國民黨先是連戰，後定馬英九為一尊，還是習慣著「鞏固領導中心」；直到2016大選，黨內的路線之爭再也遮掩不住，又欠缺公開對話的文化，才導致「換柱」的遺憾，也才讓2020大選「會贏的局玩到輸去」。

現在朱立倫、張亞中捉對廝殺，當然是有互相拉抬，邊緣化江啟臣的考量，但也為「朱立倫們」與「張亞中們」的立場，做出清楚的區隔。朱立倫展現從政以來少見的霸氣，直指張亞中是「急統」、「紅統」；而張亞中則反指朱立倫「不懂九二共識」。朱立倫說張亞中的「一中三憲」根本沒有獲得北京決策圈的認可，張亞中說大陸外交部曾邀他去做「一中三憲」的專題演講。

過去國民黨的兩岸論述就像「失焦」的相片，模模糊糊，只能看出輪廓；18日中天的大擂台上，焦距總算清楚了一些。朱立倫正面捍衛「中國國民黨」的黨名，肯定與中國的連結；張亞中雖自認是「統派」，但拒絕「急統」、「紅統」的標籤等，這些論述較過去更為清晰，甚至讓人有意猶未盡之感。

舉例來說，朱立倫朗朗上口的「求同尊異」，到底內涵為何？要如何讓對岸「尊」兩岸主權的歧異；朱說當選後要推動兩岸「社會力」的交流，選民也會疑惑，兩岸社會力的交流早已絡繹不絕，需要在野的國民黨來推動嗎？朱立倫認為張亞中「想和北京簽和平備忘錄是行不通的」，但「連胡五項願景」也是朱立倫的政見，其中也有「促進終止敵對狀態，達成和平協議」；朱立倫一方面把「和平協議」當作自己的承諾，一方面又說「和平備忘錄行不通」，顯然需要釐清。

藉辯論建立理念共識

同樣地，選民也應該要有更多的機會去分辨，張亞中究竟是紙上談兵的趙括，還是一出山就可以領導國民黨打勝仗的臥龍。國民黨現在是強勢的諸候、弱勢的黨中央，「張亞中路線」要如何得到地方諸候的背書，這的確是個挑戰。若張亞中當選黨主席，而地方諸候對於「和平備忘錄」的路線不認可，張亞中將如何抉擇？這是所有國民黨籍的縣市長擔憂之所在，張亞中應該要清楚交代。

現在朱陣營的策略，是用黨內諸候、民代的表態相挺，用「勢」去壓迫其他競爭者。但江啟臣18個月的任期，讓國民黨的支持度與民進黨平起平坐，發動兩項公投、促成民進黨政府開放民間採購BNT疫苗，如果這些努力只因為「棄保」2字就被抹去，也實在是情何以堪；未來國民黨的年輕一輩，誰還敢，誰還願意在黨風雨飄搖的時候挺身而出呢？

政黨的內部競爭與其「以力服人」，不如「以理服人」，而辯論就是最好的機制與平台，也是國民黨應該要建立的文化。19日朱立倫繼續對張亞中開炮，說張亞中2008年草擬的「兩岸和平備忘錄」，簽署人不是「中華民國」而是「台北中國」；並且認為張亞中曾經附和北京的「一國兩制」，這些質疑，相信張亞中也願意正面回應。

現在的朱、張、江之爭，已經脫離黨主席選舉的層次，而是國民黨內南轅北轍的兩大理念，如何彼此對話、取得理解的最好契機。好事不嫌多，呼籲國民黨的主席候選人們能夠把握最後的時間，再次齊聚一堂，交鋒理念、澄清事實，讓最大反對黨選出正確的人，帶領所有討厭民進黨的人，為台灣民主與繁榮創造機會！