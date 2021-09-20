當下的兩岸關係氣氛緊張，由於很多不可避免的因素也導致兩岸民間網路平台出現了罵戰，兩岸之間的官方交流渠道也因為當下兩岸政治氛圍緊張的原因幾乎中斷。相比馬英九時期兩岸和平的八年來說局勢已經出現惡化，當下的兩岸關係融合、兩岸人民之間達成信任、兩岸的促統反獨工作要比馬英九時期面臨更多挑戰。尤其是在蔡英文連任後進行的教改，讓很多台灣青年一代開始對大陸感情越來越淡漠，所謂的「天然獨」越來越多，很多台灣民眾被洗腦，這使得兩岸民心的距離似乎越來越遠。

就是在這樣的氛圍中，兩岸之間網民幾乎一見面就吵政治且吵得不可開交，也因此導致兩岸民間隔閡加深，雙方的對立情緒螺旋式上升。這些各種負面的因素把兩岸關係幾乎快要推到戰火邊緣，我深深地感到憂慮，那麼當下的兩岸關係應該如何破局？兩岸民間怎樣才能回到馬英九時期的和平友好氛圍？兩岸未來的民心融合乃至兩岸最終的統一應該要怎麼做？對此我想提出自己的一些看法，希望能夠對當下的兩岸關係有所幫助。

我認為兩岸民間互信，乃至兩岸民心融合以及最終的兩岸統一，應該要走三個步驟！而且不能出現順序顛倒！這三個步驟也必須是以兩岸人民之間為主體，同時加上大陸官方的努力協同進行。

我要說的第一步，就是破冰！這一個步驟是基礎性的且至關重要！

我們很多人會發現，當下兩岸網民罵戰頻繁，這也反映了兩岸民間對立情緒的升高，而且已經在兩岸蔓延開來。目前兩岸之間特別缺乏良性的互動交流，大多數是互相的情緒謾罵，立場上各不相讓、各執己見，甚至因為大陸網民的「言戰」的話語，加劇了兩岸民間的火藥味。就是在這樣的背景下，我嘗試在小紅書這個社交平台上發表了一篇關於兩岸友好的貼文，希望能夠以此帶動兩岸民間良性互動。當我貼文發表後就收到了很多兩岸網友的評論，有很多台灣朋友給我的評論都表達了贊同喜愛之情，從評論中我能夠體會到台灣人對於兩岸友好交流的渴望。在我的貼文下，不論是台灣人還是大陸人，評論都特別友善，沒有出現罵戰的僵局，我覺得這也是兩岸網民之間一場難得的良性互動！

那麼我的貼文為什麼能夠達到這樣的效果呢？原因就是因為我作為一名大陸的學生，在帖文中表達了對兩岸永遠和平的願望，很多台灣人看到了大陸人這樣的善意，會覺得是一種久違的溫暖。破冰最重要的就是兩岸人民之間互相的善意！在兩岸網友看過很多彼此爭吵的貼文情況下，雙方都很容易對彼此形成刻板的印象，這樣就形成了一種隔閡和惡性循環。當兩岸人民面對彼此都展現出友好包容的態度時，台灣人開始逐漸改變了原本對大陸人刻板不好的看法。大陸人也改變了對台灣的刻板印象，開始有了更多好印象，那麼這對於兩岸人民交流而言，絕對會是一個良好的開端！那麼這就實現了破冰的作用！打破了原本對立的隔閡！

這一步必須是有兩岸人民之間作為根本力量去推動的，而且在交流中彼此一定要多展現一些親和力！在我之前的幾篇文章也無不強調這一點。人和人之間的感情是相互的，當別人對我們有敵意，那我們對那個人當然也會有敵意。當別人友善對待我們時，我們也會友好對待別人。

同樣的，兩岸民意氛圍也是相互的！我要說的第二步，就是立場的互相體諒與思想的疏導。

所謂的立場互相體諒，就是不能一味的指責彼此的立場，也要給予一定的理解和互相尊重。所謂的思想疏導就是通過更進一步的深入交流，把台灣的「獨」青年救出來！但這些必須是在第一步實現兩岸民間破冰的基礎上，大家都形成了一種友好交流的氛圍後，才能夠更好的進行的。

具體來說就是要在第一步的基礎上，雙方設身處地的去思考彼此的教育環境，我們就會發現，其實彼此一些原本不能接受的立場，其實也是人之常情，是情有可原的。那麼這樣就少了一分指責和罵戰，多了一份理解和尊重！我們很多大陸人會說，台灣青年有「獨」的思想就是不能原諒，就應該強硬對待。其實如果我們自己處在台灣那樣的教育環境下，難道就敢保證我們不會有那種想法嗎？

「獨」固然可恨不能被大陸人民所接受，但是台灣人民也是那種教育環境下的受害者！真正應該指責的是台灣的領導層，他們才是罪魁禍首、始作俑者！台灣的青年雖然暫時不認可統一，但是多數對大陸是沒有敵意的！那些真正散佈惡意言論，仇恨攻擊大陸的也是少數人！只要態度友好，我認為就應該彼此體諒一些，這就是我說的立場相互體諒。

再具體說思想疏導，就是通過深入交流，把台灣青年「獨」的思想、錯誤的歷史觀念糾正過來，引導回正確的方向。有人會說現在台灣的歷史課本內容已經嚴重脫鉤大陸，怎麼可能把台灣「獨」的思想引導回來？目前雖然台灣改版教材去中國化很嚴重，但是才推出沒有太長時間，之前的教材還是有很多講到大陸的歷史，所以目前來說台灣的青年能瞭解正確的歷史並不是沒有可能！台灣的青年還是可以通過自己的哥哥姐姐或者父母瞭解到正確的歷史。

在實現破冰的前提以及立場上的體諒後，我們大陸人就可以對台灣人說「台獨」對台灣而言帶來的戰爭危害。我自己深入過兩岸民間網路交流，我發現其實多數「獨」的台灣青年，是愛台灣家鄉的，希望台灣變得更好，只是被台灣高層洗腦了。他們肯定不希望自己的家園台灣遭受戰火，至少他們也是希望兩岸和平的。所以當他們意識到「獨」對台灣的危害，出於愛台灣的本能，也會漸漸的從錯誤的觀念中走出來。但是在這個過程中大陸人引導就需要保持一種親和力，而不是說教式的講道理，要做到動之以情曉之以理！要讓台灣人感受到大陸人是真心希望台灣發展好的！

在思想疏導的過程中其實是需要兩岸人民的共同努力！我們在2020年選舉可以看到，儘管蔡英文票數很多，但是韓國瑜同樣也有552萬餘張的票數！這也是一股不能小覷的力量，這其中有很多人就是我們大陸人民要團結的對象！我們可以團結更多有中華心的台灣人，讓他們身為父母給台灣的孩子講述客觀真實的歷史，這一點是極其重要的！我們要在破冰之後，在立場相互體諒的基礎上，最大限度的團結有中國心的台灣有識之士，最大限度的讓兩岸的中國人團結起來，共同粉碎台獨圖謀！

但如果連第一步的相互友好，破冰都沒有做好，就進行第二步討論政治，那麼一定會是相互吵架的結果。很多兩岸網友交流上來就討論政治敏感議題導致了罵戰，沒用起到很好的團結效果，所以我才說步驟順序不能夠顛倒。

我要說的第三步，就是談統促統。

在前兩步都做好之後，兩岸人民也能夠相互理解彼此，在兩岸人民共同努力下，台灣年輕人「獨」的錯誤觀念糾正之後，在彼此尊重的基礎下，就可以談統一了！到時候兩岸人民的心才有可能更近的走在一起，這更具有巨大的意義！兩岸真正意義上的統一，不僅僅是大陸和台灣的統一，更是兩岸民心之間的統一！這樣才能保證統一之後的台灣社會繁榮發展，保證兩岸實現共同繁榮！如果最終不幸兩岸發生戰事，不僅僅是兩岸流血犧牲的問題，戰爭一定也會讓台灣民意心生反彈，會增加治理台灣的難度和成本！台灣的民心收回將會是一個更漫長的過程，那麼我個人估計，兩岸人民感情可能至少也要10年的磨合期，對於兩岸的共同發展乃至中華民族的復興都會有一定的阻礙作用。

所以我們要盡最大的努力用和統、智統的方式實現兩岸統一，在這方面大陸政府可以發揮很好的作用。大陸目前可以重視對金門和馬祖地區的交流合作建設，大陸對金門的通水基礎工程，造福了當地的百姓。未來大陸可以讓金門、馬祖兩地實現綜合發展，形成與台灣本島的鮮明對比。台灣目前很多老百姓在蔡英文政府的統治下過的並不好，台灣的疫情防控也出現了很多亂象。通過金馬兩地和台灣本島的鮮明對比，可以讓台灣本島民眾意識到統一之後，自己是能過上比現在更好的日子的！而且金馬地區的人民也是可以自由往來台灣本島，對於台灣本島人而言是有很大信服力的！

同時要讓台灣人對大陸的一國兩制更有信心，同樣也可以嘗試探討金馬一國兩制模式，探索金馬一國兩制要充分吸取香港的前車之鑒，進一步完善一國兩制。因為香港複雜的歷史背景給了外國反華勢力插手的空間，加上台灣媒體的歪曲報道。導致很多台灣人對一國兩制的不信任。但是金馬地區並不存在香港複雜歷史背景，金馬地區並沒有被殖民的歷史。而且相比台灣本島而言，金馬地區對大陸有更深厚的感情。所以也不會有外國反華勢力作梗的機會。這樣以來金馬地區的一國兩制模式會對台灣本島的民眾形成榜樣力量，會重新讓台灣對統一後的政治制度有更多信任。

以上就是我的淺薄之見，我只是一名普通的學生，很多觀念難免有疏漏的地方，還請大家多多諒解。我希望兩岸永遠和平，也希望我的一些觀念可以幫助到當下的兩岸關係。（夏花/大陸學生）

本文來源：兩岸青年公眾號

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