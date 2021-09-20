盤點2016年迄今的新南向政策，新南向國家已經擴及東協十國與澳洲、紐西蘭，還有南亞六國，合計18個國家。歷年除了10月舉辦新南向的「玉山論壇」，今年5月，還有美國在台協會和外貿協會共同出版《供應鏈重組的領航地圖》，指引出「新的方向，新的契機」。然而，後續的效應如何，並不是操之在我，而必須要看由中國大陸主導RCEP的發展形勢。值得注意的是，今年9月10日在廣西南寧開幕，第18屆「東盟博覽會」的簽約投資金額，超過3000億人民幣，是史上新高，這當是明年RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）正式上路前的起身砲。

回顧新南向政策，一直都是政府因應兩岸情勢的重大對策，四個轉折點則是：1997年香港回歸、2002年台灣加入世界貿組織、2018年美中貿易戰、以及2022年的RCEP。

南向政策起源於經濟部在1993年提出的「南向投資政策說帖」，之後到了1997年香港回歸中國大陸，為了促進國內的產業轉型與升級，並因應廠商前往大陸投資設廠的風潮，分散投資風險的重大具體作為，當屬協助勞力密集廠商轉移到東南亞國家，1994年的「經貿工作綱領」，其實羅列出來的是七個國家：泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡、越南、以及汶萊。至1997年則推及東協十國和澳洲與紐西蘭，再於2002年透過當時甫加入的世界貿易組織（WTO），協助台商尋求南向商機。而從2018年美中貿易戰火延燒，台商回流或轉進東南亞，新南向政策再推進到美國在台協會和外貿協會，今年5月所提出《供應鏈重組的領航地圖》。

然而面對RCEP明年（2022年）的正式上路，政府提出的因應對策，不應該忽視的事實是：2020年出口市場的構成比例，高達43.9％（2019年是40.1％）的大陸市場，新南向18國的占比是17.7％（2019年是19.2％），而美國市場的占比，則是14.6％（2019年是14.1％）。對大陸市場超過四成「回不去了」，大陸+新南向18國的區域性市場，占比超過六成，如果這是一個穩定的走向，則政府勢必要重新檢討，後疫情時代「經貿合作」層面的新南向政策。

後疫情時代的新南向政策，必須體認兩點：第一，大陸市場的無可替代，而東協國家的市場，還有很大的努力空間。第二，台灣與東南亞國家之間，並沒有「民主價值」的共同語言；換言之，東協十國，並沒有歐美國家認肯的民主國家。

1994年「加強對東南亞地區經貿工作綱領」所提出的七個重點國家，如今看來相當有遠見。因為今日台灣，除了新加坡和汶萊，其他五國來台的移工和學生，都已經成為產業移工和境外學生的重要母國。但是，紛擾的政治形勢，使得各國政策都有能否延續的問題。

現任的印尼總統佐克威，雖然在2019年連任（一任五年）成功，但是，目前印尼國內的精英階層，正在推動修憲，希望將2004年開始的全民直選總統，改回到原來由最高立法機構所有議員間接選出的制度。如果再加上種族宗教、特別是華人與基督教徒進軍政壇，引發的種種衝突，都是不定時的政治炸彈。

再者，越南是一個共產主義國家，現在則是美國和中國大陸，都希望加強雙邊關係的國家。而泰國在過去十多年，由於顏色革命的關係，政變頻仍，兩位兄妹檔的前總理流亡海外；現任的泰國總理，自己則是高階將領發動政變，取得執政的地位。至於馬來西亞建國以來，兩位前總理執政超過五十年，但是過去兩三年來，國內的政爭激烈。而菲律賓的總統只能當一任六年（終生不得再參選總統），而且和副總統是分開競選，民眾一票選總統，一票選副總統。現任的杜特蒂總統已經獲得執政黨的正式提名，出馬競選明年（2022年）大選的副總統。

2016年啟動的新南向政策，看到2009年到2015年發展成形「東南亞經濟共同體」的商機，寄望「經貿合作」以外，更全方位的人才與青年領袖交流、資源與科技共享、建立區域化的產業鏈結、乃至於衛生醫療服務的拓展。

然而，面對去年議定簽約、明年正式上路的RCEP，所帶來更強烈的政經衝擊，政府必須做好三個方面的準備。其一，正視、並尊重東南亞國家的政府體制。政府應該密切觀察的是，選舉帶來的政黨輪替和既定政策的延續性；並就不同的政治情勢發展，就個別國家，研擬因地制宜、因時制宜的策略組合。其二，在區域經貿發展的版圖上，政府應該另闢蹊徑，就現有移工和境外學生前述國家的基礎，強化「經貿合作」以外的多元交流。其三，前述國家除了泰國是佛教國家，而共產主義國家算是無神論者；一般認為是天主教國家的菲律賓，南方的民答那峨諸島人民，其實信奉的是伊斯蘭教。如果加上馬來西亞除了華人，也是穆斯林的社會，而印尼更是全球最大的穆斯林國家。因此加強國人對於伊斯蘭教義的認識與理解，賡續爭取「穆斯林商機」，應是南向政策中相當重要的一環。