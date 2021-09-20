中秋連假剛開始，陸方就送上「大禮」，宣布9月20日起暫停進口台灣釋迦與蓮霧，理由是檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」。蔡政府的制式回應，和幾個月前的「鳳梨」事件如出一轍：表達抗議、協助外銷、扶持果農、煽起民粹，恐怕又要回到國軍三餐幫忙消化的老戲碼。

大陸先禁台灣豬肉製品、再禁鳳梨，早有好事者以國台辦發言人朱鳳蓮的名字諧音打趣，後來竟獲得本尊公開提及，而今「豬鳳蓮」一語成讖，台灣社會反而多了幾分「另一隻靴子落地」的釋然。然而，玩笑歸玩笑，農民苦不堪言，怎麼辦?

回顧3月大陸禁台灣鳳梨的來龍去脈，禁令頒布前，恰是陸委會主委換將，新主委邱太三一副笑臉相迎的鴿派風格，大談「兩岸春暖花開」，甚至罕見對九二共識語帶保留。緊接著一紙鳳梨禁令，完全斷了「春暖花開」的念想，也讓外界好奇，究竟是陸方故意「打臉」，還是一個意外壞了兩岸冰釋前嫌的好意？

答案在今天終於明朗：這次大陸禁釋迦、鳳梨，又是緊接著邱太三時隔半年，再次提議兩岸恢復溝通和交流之後。這個舉動無疑是對邱太三再一次的隔海喊話：只要你「老闆」不承認九二共識，你說什麼都沒用！

蔡政府口口聲聲以《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，卻完全迴避條例中寫的再清楚不過的「國家統一前，兩岸屬於台灣地區與大陸地區的關係」之定位，甚至在各類內外政策上反其道而行之。現在又來裝無辜，有用嗎？

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