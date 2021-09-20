對岸以檢出檢疫性有害生物為由，今日起禁止台灣蓮霧、釋迦進口。總統蔡英文昨晚於臉書嚴厲譴責說，中國片面違反國際貿易規範，這種「突襲」手段不是為了正常的貿易考量，她將會循各種管道，幫農民討回公道。

農委會主委陳吉仲說，選在中秋假期這個時間點，充滿政治意涵，農委會將比照鳳梨事件，啟動10億專案幫助農民，若是月底前中國不改善，會到WTO提出控訴。

從古到今還沒見過如此強勢的賣方，之前農委會也說了，今年釋迦不合格件數為13件、蓮霧6件，且都是六月底之前，既然人家都已經告訴你了，你為什麼不改善？還說要去WTO告洋狀，理不直還氣壯，說給誰聽？連綠委鍾佳濱都說，過去因中國把關農產品寬鬆，因此台灣都是輸出次級品過去，若中國現在要認真，台灣的品管勢必得跟著提升。聽聽！問題出在哪？

如果真是所謂的政治意涵又是誰造成的？馬英九時期為什麼都沒這些問題？偏偏民進黨執政，不是禁鳳梨，就是禁釋迦、蓮霧。是誰不讓農民過好日子？

蔡政府透過管道幫農民解決問題的方案竟是呼籲大家多吃釋迦、蓮霧，國軍這下可好了，釋迦、蓮霧配萊豬，不知是啥滋味兒？

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