大陸海關暫停台灣釋迦、蓮霧進口，農委會官員先是態度錯愕，顯示事前未掌握狀況，媒體早已示警，除非展開協商，否則鳳梨之後將是釋迦與蓮霧，農委會卻未認真處置，顯然情報失靈、判斷錯誤。

農委會主委陳吉仲面對危機，先宣稱已準備好十億元經費，將針對農民補償損失，隨即痛斥大陸事前未曾充份通報，更堅稱就算輸陸水果夾帶害蟲，只要燻蒸處理亦可解決問題，將責任推卸對岸。

此種「先撒幣、再抹黑、後卸責」手法，不問除蟲問政治，診錯農患投錯方，是綠營執政轉移焦點、模糊問題的標準模式。我方佔盡兩岸農產品交易便宜，單向禁止大陸農產輸入，對陸出口農產又疏忽品質控管，搞到對岸忍無可忍，才會決定停止我方水果輸陸。

紐西蘭6月18日起以蟲害為由，禁止台灣荔枝、芒果進口，蔡政府裝聾作啞不處理，面對大陸卻是無限上綱，拼命政治操作。

陳吉仲擔任農委會主委至今不知出過多少紕漏，這個1450的始作俑者，每次除了搞大內宣之外，幾乎一事無成。農政失序如此地步，還不知掛冠求去，只能說臉皮夠厚，可卻一次又一次苦了農民。

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