國民黨遷台後最熱鬧的一次黨主席選舉，將在本周六進行投票。由於張亞中教授的黨員民調聲勢鵲起，不少張的反對者開始著力宣揚，張是所謂「統派」學者；張若勝選，對國民黨的日後發展，極為不利！

我對這場選舉，本無太多興趣。但身為政治傳播學者，基於實事求是的好奇心，就去仔細閱讀了張的兩岸論述。結果發現，不管是一中同表或一中三憲，張的兩岸論述，根本就談不上是什麼統派甚或急統的主張，而是標標準準的「維持現狀」的論調。朱立倫在中天主辦的電視辯論會上問得好。他質疑，怎不見中共對張的兩岸論述表示歡迎？其實答案很簡單：那正是因為，張的思路，根本就沒有提出兩岸統一的具體方案或步驟；而只是要求中共對兩岸分治的事實現況，予以法制化的承認而已！

什麼是一中同表或一中三憲？我猜很多人到現在還是一頭霧水或莫名其妙，也不想去真正了解其涵義。但這也不能怪大家不了解。因為，寫了30幾本書的張教授，可能已經太過深入，而無法淺出。競選黨主席至今，有多少場合、多少次機會，張都沒辦法用簡單幾句話來說明這些理念，只是憤憤不平於自己被貼上急統標籤。

其實，所謂一中同表或一中三憲，很簡單，就是在一中原則下，要中華人民共和國承認，中華民國合法有效統治台澎金馬；中華民國也承認，中華人民共和國合法有效統治大陸，然後，兩岸互相承認對方憲法的有效性後，再共同簽訂一份和平備忘錄，做為維持兩岸和平的憲章規範。講完了，也說明白了，就是這樣而已。但張教授卻沒辦法這麼簡單地說明這些理念，豈不怪哉？

請問，在這樣的理念中，有哪一部分對兩岸統一提出具體方案與實施步驟？沒有提如何統一，能叫做統派嗎？張的主張，只是希望能把兩岸分治的現況法制化，再加上一份和平備忘錄而已，如果一定要貼標籤，張其實是最大的「維持現狀派」而絕對不是「統派」，那你說，中共能承認中華民國的憲法地位，將兩岸分治法制化固定下來，還要簽和平備忘錄，自縛武統手腳嗎？所以，說張親共急統，真是對張冤之枉矣！

那台灣有沒有統派？有。斯斯有兩種，台灣也有，或應該說有過兩種統派。第一種是附和中共和平統一、一國兩制的主張。要選舉的政治人物，沒人敢提這種統派主張。

第二種，曾經是國家級的統派主張，但已被國民黨自己封印。那就是以三民主義統一中國為最高理想，以《國統綱領》為實施步驟的「統派」思想。歷史上，這個統派的領袖，就是曾經做過中華民國總統，後來又不屑於中華民國的李登輝！

說來也夠諷刺，如今拚命想要領導國民黨的人，竟都不敢再提孫中山先生創建國民黨的終極「統派」目標與理想，那就是：在全中國實施三民主義；而寧可提出大家都不懂的兩岸論述，或忙著指控對手是所謂統派學者！

看來，孫先生離世前，早有預感，今天的國民黨，真的是「革命尚未成功，同志仍須努力啊！」。

（作者為中國文化大學教授）

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