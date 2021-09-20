朱立倫批評，張亞中2008年的文章《兩岸和平發展基礎協定芻議》，附和北京的「一國兩制」，並主張兩岸以「台北中國」與「北京中國」的名義簽署，不見了「中華民國」。筆者找出原文，相信張教授也有話要說。

在張教授草擬的《兩岸和平發展協定》中，兩岸共同屬於「整個中國」，互相承認對方「在其領域內之最高權力」，承諾不向對方使用武力，同意在國際組織共同出現；同樣的脈絡，張教授隔年提出「一中三憲」，大意是在兩岸各自的憲法之上，還有屬於「整個中國」的第三個憲法，就好像美國的州憲法之上還有聯邦憲法，歐洲各國之上還有歐盟憲法。

張教授的理念是「面子送給北京，裡子留給台灣」，北京主張一國兩制，那就把兩岸的現狀定義成一國兩制；北京想要統一，那就讓兩岸達成名義上的統一，從而保障台灣人民所實質在乎的和平、民主、尊嚴與國際空間。老實說，若北京接受張教授的論述，對台灣也真是一件好事，但對岸真的是以「面子」為滿足嗎？

張教授在2008年拋出「兩岸和平協定」，2009年發想「一中三憲」，如果北京有露出認同的口風，當時的馬政府怎會不接這個球呢？張亞中路線這對北京來說，也是華獨、B型台獨，結果還是換湯不換藥的。

過去張教授是一介書生，未來若成為國民黨的領導人，那麼張亞中路線很可能會「兩面不是人」，北京不買單，又被民進黨抹紅。當民進黨把這樣的「紅統」標籤貼到整個國民黨身上，「張亞中主席」撕得下來嗎？

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