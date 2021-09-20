大陸禁止台灣的蓮霧、釋迦輸入，理由是檢出病蟲害，其中是否含有政治因素，殊難論定；每逢類似事件發生，民進黨往往就在第一時間提出抗議，且毫無例外地一定從「中共刻意打壓」的角度，展開反中、仇中的大內宣，然後就是撥大筆款項，施惠於農民，美其名為「補償」，實際上是「收買人心」，最後則是鼓勵民眾多加消費，尤其是讓軍隊大量添購。接二連三，千篇一律，從來不願意虛心檢討，找出問題癥結。

水果不易長久保持鮮度，故外銷皆以鄰近國家為大宗，而大陸與台灣僅僅一海峽之隔，又對台灣水果產品的進口，多有優惠，儘管其中不免有「統戰」的用意，但在利之所趨下，台灣農產品的外銷，大陸無疑是最主要的大戶。以釋迦與蓮霧而言，就分別佔了95%、97%，即便其他國家再翻幾倍外銷量，都是遠遠無法比擬的。除非台灣農產品不再外銷，否則大陸此一龐大的市場，是絕對無法捨棄的，小籃子再多，也抵不過一個大貨櫃。

兩岸農產品往來，平心而論，大陸在「統戰」的考量下，是對台灣「讓利」不少的，且睜一隻眼、閉一隻眼，在檢驗的環節上，也刻意寬鬆許多。出身屏東農業縣的民進黨立委鍾佳濱也坦承，台灣輸出大陸的農產品，乃以「次級品」居多，過去檢驗寬鬆，而今還原於常規，事實上正是台灣農民重新思考外銷觀念的一個契機，柿子揀軟的吃，終非持久之道。台灣水果未必真如民進黨所宣誇的完全沒有問題。

在馬英九時期，兩岸和諧往來，雙方各蒙其利，鮮少發生爭議；可自蔡英文執政以來，兩岸局勢丕變，事件頻頻發生，幾個月前的鳳梨事件，就產生重大的影響。中共的理由其實非常簡單，只需「病蟲害」三字，就可振振有詞地包裹其「打壓」的用心，自始至終，並沒有凸顯其「政治性」，反倒是民進黨政府，視此為政治宣達的絕好機會，無論實情若何，反正就是先下手為強，以政治角度說解，然後藉挑起台灣人同仇敵愾之心，坐收其政治利益。

民進黨政府其實並無心真正解決台灣水果外銷的問題，按照正常的程序，理當先將原委查探清楚，看看究竟是哪個環節出了問題，然後再對症而施，而非在甫聞消息下，就斬釘截鐵，歸咎於中共。如此迫不及待的手腳，其實也逐漸暴露了民進黨將此視為政治利多的籌碼的真實面目，而完全沒有辦法為農民解決外銷問題。試問，向WTO抗議，又能如何？政府以公帑補助農民，能補到何時？鼓勵民眾多消費，那排擠了其他水果又如何是好？

民進黨鼯鼠「五技而窮」，以為內外宣可以無往而不利，殊不知手腳已被看破，老百姓未必就會乖乖買帳了。

（作者為退休大學教授）

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