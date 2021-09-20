日前美國「有線電視新聞網」（CNN）英文網站，以「柏林稱中國拒絕德國軍艦入港」為題，報導了一艘名為「巴伐利亞號」（Bayern）的護衛艦，於8月2日從德國威廉港（Wilhelmshaven）出發，前往印度洋和太平洋進行為期數月的航行。德國外交部發言人表示，「中國已拒絕了在有爭議的南海執行任務的德國軍艦進入（大陸）港口」。

中共外交部發言人趙立堅隨後在記者會中表示：中國希望區域外國家發揮「建設性角色」，同時應尊重地區國家維護和平穩定的努力；中方高度重視發展中德之間全面戰略夥伴關係，包括兩軍合作。CNN亦指出，中國聲稱擁有幾乎整個南中國海，並在含有天然氣田和豐富漁業水域的人工島上建立了軍事前哨。

德國軍艦不遠千里而來，並非如同我海軍官校即將畢業學生組成的「敦睦艦隊」，亦非接受中國大陸的邀請前來做友好訪問。非常明顯的是要配合美國的「自由航行」（freedom of navigation）聲明，在南海向中共示威。據知，迄今已有英國航母「伊莉莎白號」戰鬥群於7月底進入南海，與美艦隊進行演習，並前往韓國訪問；另外還有我國安局長證實的法國潛艦。

德國政府此前曾明確表示，該護衛艦的任務是強調德國不接受中國的主權聲索，以及在南海的自由航行權利。德國是一個非常務實的國家，既然是「來者不善」，配合美國到已經不安寧的南海「挑事」，為何卻還白目地向大陸申請入港？

南海諸島自古以來就是中國的領土，我們應支持中共的「擱置爭議、共同開發、主權歸我」聲明，畢竟那些都是老祖先留給我們的資產！

（作者為大學英文講師）

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