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美國在歐巴馬總統時期，趁伊拉克戰爭結束，以反對「過度海洋主權主張」（excessive maritime claims）為由，推動符合《海洋法公約》（UNCLOS）的「規則秩序」（rule based order），並重新調整（Rebalance）全球兵力部署，將戰略焦點由中東轉向中國大陸。隨後川普進一步提出經濟的「規則秩序」對中國發起貿易戰，同時大力鼓吹「民主價值同盟」，要求「理念相近」（like minded）國家在對抗中國崛起上共同分擔責任。

拜登延續川普的印太戰略方向，明言對中國的基調即是競爭，除藉台、港、新疆及新冠溯源等敏感議題激化對立、聯合友盟軍事施壓外，亦尋求對話管控衝突。中共對此二手策略先以「中國人不吃這一套」回應，復提出了大串「糾錯項目」，顯見對多年來所遭受的圍堵、打壓舉措積怨已深。

於此同時，美國虎頭蛇尾地結束了長達20年的阿富汗戰爭，即使拜登對內解釋撤軍符合美國國家利益，且是為集中精力與中共及俄羅斯進行戰略對抗，卻反將美國變成一個可因利益及戰略目標改變即背棄盟友的國家，在國內外造成強烈政治風暴下，拜登亟需製造議題以轉移焦點。

在9月10日長達90分鐘的拜習通話中，雖然美中領導人在重大國際問題深入溝通及兩國關係正常發展上有共識，但習近平提出美國應軟化對北京立場的要求，中共外交部亦表示同意透過多種方式保持聯繫，對美國欲利用雙方領導人參加G20時機舉行峰會以打破僵局予以軟釘子回應。

不到1周，在未與其他盟國諮商下，美國與脫歐後的英國及同屬「盎格魯圈」的澳洲，於「五眼聯盟」（Five Eyes）之外另成立「澳英美聯盟」（AUKUS），不僅凸顯「英語國家集團」與歐陸盟友既存的心結，法國更因澳洲將造艦合約轉單美、英怒稱遭「背後捅刀」而召回駐美、澳大使。緊接著中國大陸正式申請加入CPTPP，由中共發起的上海合作組織亦在隔日宣布伊朗由觀察員升格為永久會員。

伊朗、北韓、阿富汗、反恐以及氣候變遷等議題對中美兩國而言，雖有共同利益與合作空間，但也可成為角力籌碼，是否因而有此次兵推模擬的第三次高層對話或進一步的拜習會，在「美方應停止將中國視為威脅和對手」、「合作是有條件的」及「現在球在美方一邊」的前提下，中方要美國先就「糾錯清單」所列項目釋出善意，無異要美國認錯，實為後續會談及合作預設了極高的門檻。

無論如何，同一個習近平經歷了歐巴馬的再平衡、川普的美國優先，至目前呼之欲出的拜登主義，雖不耐美國的變來變去，雙方不斷合縱連橫角力仍屬大國競爭格局。台灣趁此時機先推出「鄰國論」，拜習通話第二天又曝光駐美機構更名為「台灣代表處」議題，政府自詡是大國競爭的棋手，但對這盤棋究竟是加油或澆油？結果對台灣有利或不利？或船過水無痕？猶待觀察。

台灣近年在反中上對美國交心，同時也對「理念相近」、「價值同盟」朗朗上口。外交部對台美簽署《海巡合作瞭解備忘錄》表示︰「我國政府樂願跟美國等理念相近國家持續推動海巡及其他海事議題的國際合作，共同捍衛自由、開放且以規則為基礎的國際海事秩序。」然而美國自歐巴馬以降強調的理念相近、規則秩序口號及航行自由行動，除針對中共，亦在挑戰我南海主權。如今與美國在「規則秩序」上合作，無異對南海主張自縛手腳，有如為在反中大局中有一角色而甘受美國約束，實贏了面子卻失了裡子。

台灣要在大國角力棋盤中成為有影響力的棋手，更需發揮以小事大、以小搏大的智慧。

（作者為駐美軍事代表團前團長）