總統蔡英文跟副總統賴清德先後在上月接種第1劑高端疫苗，20日起第9輪疫苗接種開跑，其中包括符合高端第2劑接種者，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統、賴副總統都已完成預約，在這件事情上，小英確實足以「比肩川普」。

去年美國疫情大爆發期間，川普最「著名」的事蹟就是「不尊重科學與專業」，先是說新冠病毒就如流感，有一天「會突然自己消失」，接著又宣揚奎寧可預防、治療新冠；最「經典」又讓人印象深刻的還有：他說把消毒水打進身體可預防新冠，大部分人都在電視上看到川普口吐此言時，旁邊專業官員面如土色的豬肝臉。

而我們的總統，在這方面的表現，其實不遜於川普。在高端疫苗只進行到二期試驗，期中報告尚未出爐時，她已經可篤定地說，要把手臂留給國產疫苗，全然不問其是否為合格的疫苗。在總統加持下，高端疫苗也完全未做三期試驗就取得緊急使用授權。小英對科學與專業的不尊重、甚至無知，是可與川普比擬的。

但小英更有「超越」川普之處。川普再怎麼胡說八道，自己還是乖乖地去打合格疫苗，而不是把消毒水打進身體，更不敢把不合格、未經驗證的疫苗打到民眾身上，但川普不敢做的，小英通通敢做。

小英身體力行，自己去打高端疫苗之外，更在「黨政運作」加網軍、側翼的齊心努力下，把「選高端、打高端」變成「愛台灣」的表現，其反智程度令人瞠目結舌。更惡劣的是，諸多民眾被迫接受高端成為疫苗選項，把這個保護力為未知數的疫苗打進身體。然而根據日前某網紅打高端後去驗抗體的結果，高端的保護力顯然不如其他國外疫苗。

有一個比肩川普、甚或超越川普的總統，這樣算不算另一種「台灣之光」？