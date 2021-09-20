大陸正式申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），看起來事出突然，但從過去1年多來，北京最高層、外交和商務部門多次放話試探水溫研判，應是經過深思熟慮後的決策，並在一定程度獲得亞太主要國家的理解，台灣第一時間的反應卻顯得驚訝、排斥乃至鄙夷，實自曝其短。

不宜以抗中視角看待

從感情面而言，台灣的排斥與鄙夷或屬情理之中，CPTPP是台灣期盼已久的國際空間「突破口」，民進黨重返執政後一再宣示加入，沒想到北京一個動作，立刻暴露蔡政府「只說不做」的原形。不過CPTPP標準門檻很高，大部分成員國是美國盟友，一般不太相信大陸有機會加入，因而紛紛奚落北京，真的是這樣嗎？

CPTPP前身TPP的確是美國「經濟制中」的戰略規畫，但川普政府已退出，而且並非出於一時衝動，而是背後保護主義、本土財團和民粹思潮鼓動的結果，內部因素局限下，拜登政府對加入CPTPP亦舉棋不定。自美國退出後，CPTPP地緣政治色彩已明顯消退，台灣如果仍然以「抗中」政治視角看待CPTPP，並以此解讀大陸申請加入的動機和結果，可能誤判情勢。

相較於門檻較低的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），大陸之所以正式申請加入更高水準的CPTPP，主要是向各國展現進一步開放國內市場，透過深化改革提升營商環境的國際化、法治化、透明化的意願。北京高層常強調要用開放「倒逼」改革，並逐步與國際標準接軌，這也是大陸自1980年代以來創造經濟奇蹟的關鍵。

大陸在2001年加入WTO後，2004年訂立《物權法》寫入私有財產不容侵犯，這在過去是不可想像的。習近平執政後，穩健開放人民幣自由交易、在多地建立「自貿試驗區」，除了實行事後審批的「負面清單」外，還嘗試在保證安全的情形下打通國際網路資訊連結，近期澳門特首透露，澳門與珠海合作的橫琴示範區可使用臉書。

大陸若要以CPTPP的標準提升國際競爭力、吸納全球資本和技術落地，就必須讓「政府這隻手」的行為更符合國際規範、更受到法治約束、勞工權益保障更完備、企業跨境數據傳輸更開放等等。一旦實現，對與大陸經濟往來密切、經貿依賴度不斷提高的台灣而言，無疑是利多。過去台商在大陸雖然獲得不少「惠台紅利」，但長期面對不穩定、欠透明的市場與治理環境，始終是一個需要謹慎考量的風險。大陸在加入CPTPP的過程中，將「倒逼」出更公平、更友善的營商環境，台商發展的機會將更廣闊而穩定。

經濟競爭對台灣有利

另一個重要面向，是大陸加入CPTPP的背後，代表北京不放棄營造穩定的外部環境，並堅持自由貿易，期與美國進行長期的國家治理能力之爭。陸方提出加入CPTPP的申請，正是美、英與澳洲建立「準北約」的印太安全夥伴關係，並扶持澳洲成為軍事大國之際，美國此舉標誌著美國提升「軍事制中」的優先性，並試圖在中國周邊國家彰顯示範效應，拜登口中「無意美中衝突」的誠意已大為打折。

美國拉英、澳結盟「軍事制中」，大陸申請加入CPTPP，在美中大動作下，世界主要國家將產生「經濟靠大陸、安全靠美國」的兩面下注策略，這是北京叩關CPTPP的意圖所在，即便申請歷時冗長、結果難料，但可以對外宣示中國不和西方脫鉤、不閉關鎖國、不會動搖以經濟發展為中心的基本路線。

大陸這一招將占據道德制高點，中美之爭若真的變異為軍備競賽，無論最後哪一方勝出，台海一定是兩塊齒輪摩擦最激烈的地方，台灣只會被犧牲，絕不會得益。反觀若以經濟競爭為主軸，台灣反而可以找到生存發展之道，甚至發揮優勢，扮演正面角色。

自2018年開始朝野都對在中美之間如何「選邊」焦慮不安，隨著大陸申請加入CPTPP在國際社會激起漣漪，台灣應有新思考。