國民黨黨主席選舉周六即將投票，4位候選人正為兩岸政策酣熱爭辯之際，大陸海關總署公告，20日起暫停台灣地區釋迦和蓮霧輸入大陸。這是繼陸方宣布自3月1日起暫停台灣鳳梨進口的另一措施。相信陸方確有檢測資料為依據，但也不能否認這與兩岸失去溝通管道與互信基礎有關，如果兩岸能維持良好溝通管道，應會有比較積極的處理方式，不致出此負面狀況。

重回和中、反獨路線

兩岸關係走到這步田地，主要是因為5年多前民進黨全面執政後拋棄九二共識，頓使兩岸交流失去定海神針，同時大張旗鼓推動「反中親美」政策，使得兩岸關係持續惡化。相較於先前國民黨執政8年，雙方簽署23項協定，外交休兵，軍事對峙緩和，習、馬兩位領導人可以在第三地見面，真是今非昔比。

這不能不歸因於當時馬英九領導下的國民黨政府持守一個中國立場，同時為台灣保留了表述空間，既被陸方諒解，也獲台灣民眾認同，可以讓兩岸無保留的交流合作，無敵意地邁向和平發展，不僅嘉惠了兩岸同胞，也為未來解決兩岸分歧創造有利條件。

尤其難得的是，當時國民黨表現高度的一體性，儘管黨內在和中趨統與強化本土價值路線上存有歧異，但黨內各方一致認同積極性的兩岸關係，大家朝著共同方向努力。遺憾的是，綠營人士深恐兩岸關係持續正向推進將厚植兩岸統合條件，所以堅決抵制「兩岸服貿條例」過關，並暗助青年霸占國會，鼓動反中風潮，造成輿論風雲變色，轉而對兩岸關係設下重重障礙，阻卻兩岸關係再向前開展。民進黨從中獲利，隨後於地方公職選舉以及總統與立法委員選舉中取得勝利。

民進黨執政後，兩岸官方關係在失去政治基礎後交惡，交流協商停擺；後來碰上美國總統川普發動抗中，促使民進黨政府反中更烈，親美更甚，毫無保留地扮演美國制中的馬前卒角色，益使兩岸敵意螺旋持續攀升，將台灣推向兵凶戰危的邊緣。可以確信，如果台灣繼續由民進黨執政，必使台灣反中親美不回頭，陸方遏制台獨走向不手軟，由此而滋生的險惡局面難以扭轉。

國民黨敗選後黨的領導群方寸大亂，誤以為和中、反獨路線不得人心，必須大幅修正兩岸政策，甚至向民進黨拿香跟拜。黨中央實際上已冷凍九二共識與兩岸交流政策，從兩岸關係中退卻，亦步亦趨跟隨民進黨路線，使國民黨失去引領兩岸關係輿論與發展的主導權，連制衡民進黨偏差危險的政策都力有未逮，既無法促進台灣安全與人民福祉，即連政黨的存在價值都已根本動搖。

為戰爭風險按暫停鍵

國民黨仍然在野，立法院席次也僅占1/3，尚不足以主導兩岸政策。於今之計只有制訂積極友善且具體可行的兩岸政策，為扭轉兩岸關係未雨綢繆，讓民眾認清，若再任由民進黨挑釁、破壞、毒化兩岸關係，台灣必將遭受無可避免的戰禍；只有回到國民黨和中反獨的兩岸政策，才能為戰爭風險按下暫停鍵，穩定兩岸關係，確保恆久和平，並將台灣重新導入可大可遠的發展大道。

國民黨4位主席候選人都明白，民眾對於國民黨善處兩岸關係仍有期待，可以彰顯國民黨不可替代的存在價值，有利於國民黨重回執政，因此都對兩岸政策提出主張，從九二共識到和平備忘錄都拿上檯面討論，激烈交鋒甚至碰撞出火花。不過，這些方案不是因為怯於民粹反應而保守不進，就是昧於兩岸分歧而毛躁急進，俱見過猶不及之弊。由此而引發「紅統」、「小紅」、「小綠」相互攻訐，不僅有違同志理性討論的風範，也為黨內的分歧擴大裂痕，實在不足取。

兩岸關係原來是國民黨的強項，曾獲廣大民意支持而取得執政權，也為兩岸關係注入強大的正能量。如今兩岸關係面臨更大危機，正是國民黨展現逢凶化吉高超能力的緊要時機，切莫自我懷疑，錯失撥亂反正的良機。國民黨新任主席必須拿出膽識，勇敢道出真相與危機，在台灣奪回主導權，在兩岸爭取發球權，並且努力溝通協調，建構黨內一體性的兩岸政策，同心同力，堅決為兩岸的永續和平與和衷共濟大踏步前進。