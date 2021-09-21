沿海公路。（作者提供）

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2019年9月23日 恆春墾丁

一個人到了恆春

沿著海岸線 繞行了台灣南端 停停看看

沒帶泳褲 也脫掉鞋 提著褲子 在野海灘玩

結果被浪打到全身濕掉 在路上又被太陽曬乾

誤入山海小村 路上都是孩子

都笑著打招呼還說注意安全喔

看著路燈亮起 打開車燈 外放音樂

看著晚霞落幕 好愛公路 好愛沿海公路

（《我在台灣交換128天》攝影集之十一）（Simpo/陸生）

【徵文啟事】

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期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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