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2019年9月23日 恆春墾丁
一個人到了恆春
沿著海岸線 繞行了台灣南端 停停看看
沒帶泳褲 也脫掉鞋 提著褲子 在野海灘玩
結果被浪打到全身濕掉 在路上又被太陽曬乾
誤入山海小村 路上都是孩子
都笑著打招呼還說注意安全喔
看著路燈亮起 打開車燈 外放音樂
看著晚霞落幕 好愛公路 好愛沿海公路
（《我在台灣交換128天》攝影集之十一）（Simpo/陸生）
【徵文啟事】
中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。
期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。
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