在蔣中正1927年8月辭國民革命軍總司令職務，返回奉化故鄉後，曾多方思考出洋考察以迴避政局，以日記看來，9月16日已有了全盤的計畫：「此次出洋，預定以一年為准，其目的以考察軍事兵器、社會經濟、政治組織與延訪人才，觀察外交為主，以學習經濟、政治、社會、哲學、軍事五科為本，在日本學軍事與經濟，在德國學哲學、經濟與軍事，在法國學政治與軍事，在英國學政治與經濟、海軍，在美國學哲學與經濟，在意國學政治，在土國學革命。」

9月21日尚有「此時則我斷無復出之意，欲誠反疑，不如遠之，速離國也」的決心，9月22日赴滬途中亦有「船中與岳軍商議出洋計畫，與隨員人名及在滬工作人員，政治托黃李，黨務托陳吳丁邵，軍事托朱張何，宣傳托陳潘邵周，同學會托吳王張何諸同志」的安排，但9月23日到上海後，卻有了變數。

《愛記》此日載：「到上海，晤陳調元、楊樹莊，與馮玉祥、閻錫山代表，皆依依不忍舍，曰：『各同志多欲余復出，不離國，其意可感也！』晚，與宋美齡女士密談，曰：『情緒綿綿，相憐相愛，惟此稍得人生之樂也。』公近數月來，常與宋女士函電往來，情好日臻。」從公、私兩方為這轉變吐露了一些端倪。

9月24日蔣日記吐露：「邀儒堂為我倆作伐。」「作伐」語出《詩經‧豳風‧伐柯》：「伐柯如何？匪斧不克。取妻如何？匪媒不得」，因引為作媒之意。儒堂是王正廷的字，但據9月27日的日記：「同訪王儒堂、馮煥章夫人，謝其為介紹人」，則蔣中正與宋美齡訂婚的媒人應為王正廷與李德全兩人。

9月26日的日記字數不多，但看出蔣十分忙碌：「預定事程，復同學會書，約陳、俞、徐談天。會加倫，訪香凝，晤展堂，收支票，組織團體，改正啟事，招知同行之人。上午擬啟事稿，會客。下午往訪緯國與廖夫人、三弟後，嘉倫來會，談2小時。晚與三弟談往事。人生之樂以訂婚之時為最也。11時睡。」

其中的「啟事」，登在上海《申報》，主要目的在於說明與毛福梅、姚冶誠、陳潔如已無婚姻關係。一天的忙碌應酬，到了晚上才能與宋「談往事」，享受兩個人的甜蜜空間，「人生之樂以訂婚之時為最也」，短短一語道出此日為兩人訂婚之日，繾綣多情自在其中。

訂婚之後兩人其實只有一天的相聚，27日「下午與三弟在孔寓合影，同訪王儒堂、馮煥章夫人，謝其為介紹人，後回寓，與石曾、敬之、逸民諸友談天，往訪靜兄後，宴加君畢，與三弟密談至一時回寓。」「密談」的內容為何在日記中無法知悉，28日蔣即啟行往日本，此日的日記洩露了蔣宋之間「愛戀之情」頗深，「六時起床，整裝往別三弟，情緒綿綿，何忍舍諸？不惟外人不知三弟之性情，即中亦於此方知也。」

或許正由於個中滋味，讓蔣不唯當晚在船上即「致三弟兩電，不知其今夜早能安眠否？」在接下來的幾日中，更戀戀不能自拔，「心目中但有三妹，別無所思矣。」29日抵日本，蔣此行雖可說仍有出洋迴避的效果，但主要的目的是往見在日本有馬溫泉休養的宋美齡的母親倪桂珍，向其稟報兩人訂婚之事，並請其允婚。

10月3日蔣到神戶，「與子文同車到有馬溫泉，拜訪宋太夫人，其病已癒，大半婚事亦蒙其面允，惟其不欲三弟來此，恐留此結婚也。不勝悵惘，乃致電三弟，屬其速來，詳述余所以一時不能回國之實情，彼當來乎！下午三謁太夫人，視其甚快愉，雙眼盯看，未免令新婿為難。」其中「三謁」一詞頗值得推敲，但沒有有關第二次見面的資料。

蔣是否原來打算在日本結婚，甚至婚後與宋美齡結伴赴美，遂其「出洋考察」的目的，無法確知，但是，宋母不贊成，蔣仍致電宋請其速來，可以看出蔣的急切與堅持。次日下午，蔣收到宋美齡不來日的回電，「不勝悵惘」，接下來的一段日子，蔣便留在日本看報讀書、遊歷參觀，與宋美齡電報往來，互通音訊，同時陪宋母談天，與宋子文談國事，談時局。

10月8日，倪桂珍回國，蔣到神戶送行，此後蔣的日記中就開始對繼續出洋一事猶疑不定，「昔以為辭職以後即可置身事外，專心修養，孰知無職思政，有志莫伸，更覺苦痛也。」「家國如此衰落，而我獨在外逍遙，甚不自安，待機不如奮鬥也。」他一方面陸續會見日本友人與政要，遊歷日本各項建設與景點，一方面也不斷關心國內的變化，保持與國內的聯繫，並隨時與同行的張岳軍等人商談國事。由於國民黨內部派系紛爭，無法調和，閻錫山、馮玉祥等人紛紛要求蔣回國，蔣最終改變計劃，於11月10日回到上海。

蔣一到上海，「聞三妹有病，即往訪，形容枯瘦，其實操心過度，不勝悲憂。」當晚「晚餐後與三妹敘談，悲喜交集。」道盡了兩人相思之苦。這段時間蔣日記每天都出現「晚與三妹談天」、「晚與三妹歡敘」、「晚陪三妹談話」，不過談的再晚，蔣仍必須回到自己的寓所，如日記所載：「十二時後回寓，無家之人，不勝感慨。」這才是真正的禮節，與陳潔如的「迎侍」、「來伴」、「隨侍」是完全不同的，這固然是宋家的規矩擺在那兒，但也可以看出蔣中正對宋美齡的尊重與愛護。

【未完待續】