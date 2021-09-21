古今中外所有的買賣機制，買方多半都是站在制高點，出錢的是大爺麼！當然手上的籌碼大一點。然而這次台灣與對岸的雙邊貿易卻剛好相反，對方說我們的水果有介殼蟲，要暫停台灣的釋迦、蓮霧進口；台灣這方一下子氣急攻心，從上到下包括總統、行政院長、外交部、農委會，一片謾罵。

首當其衝的農委會主委陳吉仲聲音特大，他說，3月是鳳梨、9月是釋迦和蓮霧，半年前他就預料到了，現在挑中秋節連續假日來這一招顯然是政治操作。他說，最後受傷害的一定會是人口大國。

陳吉仲當這個官還真是門縫裡瞧人，把人瞧扁了，他沒搞清楚到底是你在求人、還是別人在求你。大陸沒有十足準備會輕易斷了這筆買賣？

前次大陸取消台灣鳳梨進口，可能原因就是要扶植自己境內的鳳梨產業。從2014年開始，大陸即引進台灣的鳳梨、釋迦(鳳梨釋迦、大目釋迦、細鱗番荔枝)、蓮霧(黑珍珠、黑金剛)等品種，在北緯40度左右的寧夏作生產栽培，目前已有產品上市。諷刺的是，還是與台灣的科技大學合作，開展出的日光溫室栽培技術。人家把技術都學了去，你還懵懂無知在這大小聲；此外，大陸周邊東南亞各國均盛產水果，老共會在意台灣一個產地？

陳吉仲還說要去WTO打官司，老共會怕嗎？人家只是暫時停止進口，你不跟人家好好談，官司一拖就是3年，你是明擺著讓農民活不下去，是吧？

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